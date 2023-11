Zweden stelt (hand)tassenverbod in bij grote evenementen

De politie vermeldde niet wat tot het verbod geleid heeft. Na verschillende openbare schendingen van de Koran in het land had de Zweedse inlichtingendienst Säpo in augustus het terreuralarmniveau verhoogd naar niveau 4 van 5. Vlak voor een voetbalinterland tussen België en Zweden op 16 oktober doodde een man twee Zweedse voetbalfans in Brussel.

NİEUWSBLAD_BE: Zweden stelt (hand)tassenverbod in bij grote evenementenWie in Zweden naar concerten of voetbalstadions gaat, mag geen (hand)tas meer meenemen vanwege een verhoogde terreurdreiging in het land. Dat maakte de Zweedse politie woensdag bekend. Het doel is om te voorkomen dat gevaarlijke voorwerpen worden meegenomen.

DESTANDAARD: Autoriteiten in Maine wisten al maanden dat de schutter een bedreiging vormdeDe autoriteiten wisten hoe kritiek de geestelijke gezondheidstoestand was van Robert Card. Dat bewijzen nieuwe documenten van het politiedepartement in Maine. Toch kon de oud-militair wapens aankopen en achttien mensen om het leven brengen in Amerika’s dodelijkste schietpartij dit jaar.

KNACK: Factcheck: nee, dit rapport bewijst niet dat oorlog in Oekraïne de EU ‘bankroet’ maaktEen gastbijdrage op de alternatieve nieuwssite Frontnieuws kopt dat de oorlog in Oekraïne de EU 'bankroet' maakt. Het artikel legt de hoofdoorzaak van die

DESTANDAARD: De wereld vindt dat Israël te ver gaat door pijlen te richten op ziekenhuizen in GazaHet Israëlische dreigement om hospitalen in Gaza met honderden patiënten en 10.000 ontheemden te bombarderen, leidt tot wereldwijde afkeuring. Ook de VS benadrukken steeds vaker dat Israël meer moet doen om Palestijnse burgers te ontzien.

DESTANDAARD: Auteur Peter Mangel Schots: ‘Niemand bij de uitvaart betekent niet dat er niemand was bij leven’Al acht jaar lang begeleiden dichters de eenzame uitvaarten in Leuven. Peter Mangel Schots duikt telkens in de snippers van het levensverhaal dat nog achterblijft. ‘Sommige levens waren triest, andere niet.’

NİEUWSBLAD_BE: Rekenhof schetst ontnuchterend beeld van Brusselse overheidsfinanciën: “Hoe kan het dat deze ellende jaar na jHet Rekenhof heeft dinsdag het 28ste Brusselboek gepubliceerd, de jaarlijkse doorlichting van de overheidsfinanciën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarin wordt een ontnuchterend beeld geschetst van de Brusselse begroting, waarbij de schulden jaar na jaar “aanzienlijk” blijven stijgen.

