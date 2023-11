Zwartewoudgebak teruggeroepen uit hele reeks winkels wegens listeria

Het gaat om het product ‘Gebak Zwarte Woud 6P’ van het merk La Lorraine in blis­ter­ver­pak­king, met als uiterste consumptiedata 31/10, 1/11 of 2/11. Het werd de voorbije dagen verkocht in de winkels van Carrefour, Champion, Comarkt, Cora, Deneubourg, Intermarché, Jumbo, Leader Price, Market Mestdagh, Match, Mestdagh, Smatch en Spar.

La Lorraine Bakery Group vraagt haar klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt, waar het zal worden terugbetaald. Mogelijke symptomen van besmetting door listeria zijn koorts, braken, ernstige hoofdpijn, diarree en een stijve nek. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting.Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.

Herman Brusselmans brengt dagboek uit over stoppen met roken: "Het is verschrikkelijk. Al dat gezeik over 'het zit tussen uw oren'" In de voetsporen van vader Sven: Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert op indrukwekkende wijze naar z'n eerste kasseiTopdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: "Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel"Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): "Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar"

Chinese astronauten na 154 dagen terug op aardeDrie Chinese astronauten, of ‘taikonauten’, zijn veilig en wel teruggekeerd naar de aarde na vijf maanden in het Tiangong-ruimtestation. Dat meldt de Chinese televisie, die de missie omschreef als een “volledig succes”. Lire la suite ⮕

Mithra terug naar af na guerrilla aan de MaasDe oude garde grijpt opnieuw de macht bij Mithra. Het is maar de vraag of er straks voor de gewone aandeelhouder nog iets overblijft. Lire la suite ⮕

Gegijzelde Israëlische soldate in Gaza bevrijd: “Ze is terug thuis”Een Israëlische soldate die door de Palestijnse extremistische beweging Hamas in Gaza gegijzeld werd, is in de nacht van zondag op maandag door het leger bevrijd. Dat hebben de Israëlische autoriteiten maandag bekendgemaakt. Lire la suite ⮕

VRT blikt terug op ‘70 jaar tv’ met speciale uitzendingHet is vandaag/dinsdag exact zeventig jaar geleden dat de eerste televisie-uitzending in België werd uitgezonden. Die historische gebeurtenis wordt dinsdagavond op VRT 1 herdacht met een bijzonder programma, gepresenteerd door Luc Appermont. Dat meldt de openbare omroep in een persbericht. Lire la suite ⮕

Gabon eist zeldzaam Afrikaans masker plots terug tijdens rechtszaakIn de rechtszaak tegen een Franse kunsthandelaar, die het Afrikaanse masker dat hij van een bejaard echtpaar gekocht had met enorme winst wilde doorverkopen, duikt plots de Gabonese overheid op, die het masker opeist. Lire la suite ⮕