Zwarte lijst van malafide ondernemers nu toegankelijk

Het centraal register van bestuursverboden is sinds 20 oktober publiek toegankelijk via ‘JustBan’, een nieuwe applicatie op Just-on-web. Dat meldt minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD).

Rechters kunnen in het kader van een faillissement een bestuursverbod uitspreken. Dat gebeurt wanneer een ondernemer grove fouten heeft begaan of frauduleus failliet ging. Toch slagen bedrieglijke ondernemers, bijvoorbeeld in de bouw, er vaak in om nieuwe slachtoffers te maken, onder meer omdat ze makkelijk van de radar kunnen verdwijnen.Een nieuw centraal register van beroepsverboden, een initiatief van voormalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, moet daar verandering in brengen.

Het centraal register voor bestuursverboden werd in april al goedgekeurd in de Kamer, maar de uitrol liet even op zich wachten. Momenteel worden enkel de bestuursverboden die door een strafrechter zijn opgelegd gepubliceerd, bijvoorbeeld wegens oplichting, valsheid in geschrifte, of verduistering. Later zullen ook de burgerlijke bestuursverboden worden toegevoegd die door een ondernemingsrechter worden opgelegd, bijvoorbeeld vanwege wanbeheer. Dat zal in het voorjaar van 2024 gebeuren. headtopics.com

‘Bestuursverboden blijven te vaak dode letter omdat de controle erop ondermaats is. Dat maakt dat malafide ondernemers en frauduleuze bestuurders vaak slachtoffers kunnen blijven maken’, zegt minister van Tigchelt. ‘Hier moest paal en perk aan gesteld worden.’Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

