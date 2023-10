Zware trainingsweek kost Witse Meeussen meerdere plaatsen: “Ik reken op de supercompensatie

Thibau Nys verliest leiding Wereldbeker na “mindere dag” in Maasmechelen: “Ik had heel veel moeite met mezelf pijn te doen”

VIDEO. Heeft Thibau Nys een nieuw wapen in de cross? Ploegmakker Pim Ronhaar schakelt Eli Iserbyt vakkundig uit met inhaalactie Twee maanden na overlijden van wielerbelofte Tijl De Decker probeert broer Alfdan het leven te hervatten: “We hadden net samen zijn eerste profcontract onderhandeld”

Kan Laurens Sweeck in Maasmechelen weer aanhaken bij de toppers? “Misschien moet de cross iets meer naar zijn roots terugkeren” “Wanneer je Jasper vertelt dat je te laat bent voor een meeting”: Tadej Pogacar en Jasper Philipsen amuseren zich rot in SingaporeThibau Nys verliest leiding Wereldbeker na “mindere dag” in Maasmechelen: “Ik had heel veel moeite met mezelf pijn te doen”VIDEO. headtopics.com

‘Ik heb mensen zien sterven. Ik weet niet of ik dat ooit verwerkt krijg’Hij vervoerde in zijn taxi de Zweedse supporters die het doelwit werden van de terreuraanslag door Abdesalem Lassoued in Brussel. De 53-jarige taxichauffeur getuigt nu. ‘Het was mijn droom om als taxichauffeur voor mijn gezin te kunnen zorgen. Dat is me nu afgepakt. Lire la suite ⮕

Israëlisch leger kondigt ‘uitbreiding’ grondaanvallen aan, na zware bombardementen op GazaDe Israëlische legerwoordvoerder Daniel Hagari kondigde vrijdagavond een ‘uitbreiding’ van de Israëlische grondaanvallen op Gaza aan. Er lijkt een nieuwe fase in de Gaza-oorlog aangebroken. Lire la suite ⮕

Zoveelste zware aanrijding op kruispunt TurfbankenOp het kruispunt van Turfbanken en de Gemenestraat in Kieldrecht gebeurde dit weekend een zoveelste zwaar verkeersongeval. Lire la suite ⮕

‘Ik leg mezelf veel druk op om een perfecte moeder te zijn’Parisa Nobakht (38) groeide op in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar ze een passie ontwikkelde voor lekker eten. Nu probeert ze de tijdsintensieve Perzische keuken te vertalen naar het drukke leven in België. ‘Koken gaat niet om je uitsloven, maar om genieten. Lire la suite ⮕

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

Binnenkijken bij huisarts Marlies: “Creatief zou ik mezelf niet noemen, maar ik heb wel ideeën en weet steedsDe gevel is dan wel erfgoed, binnen waait er een heel frisse wind door dit burgerhuis uit 1919. De stadswoning is lang en smal, maar toch voelt het er verrassend open. En zo gezellig! Lire la suite ⮕