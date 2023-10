Zwaarbewolkt met buien

‘s Avonds en aan het begin van de nacht vallen er nog enkele lokale buien, voornamelijk in het zuidoosten van het land, maar blijft het in vele streken droog met opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe met plaatselijke buien of perioden van regen, vooral dan in Hoog-België en in het westen. De minima liggen tussen 7 en 11 graden.

Zaterdag is er vooral ten zuiden van Samber en Maas kans op enkele buien of perioden van regen. Elders blijft het droger met meer opklaringen. Zaterdagavond of -nacht trekt een actieve regenzone vanaf het zuidwesten door ons land. De maxima liggen tussen 9 of 10 graden in de Ardennen en 15 graden over het westen. Er waait een matige tot soms vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest met rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur en ‘s nachts tot 70 kilometer per uur.

Zondag en ook volgende week blijft het wisselvallig met soms regen of buien en tussendoor opklaringen. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

