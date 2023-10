Zoning nord de Wavre: l'énorme projet BVI suscite toujours des inquiétudes

Lors du conseil communal, cette semaine, Ecolo a vertement critiqué ce projet de pôle d'entreprises axé sur les sciences de la vie. Un projet qui prévoit des PME et de plus grosses firmes, des services, et même un hôtel. Le tout sur un site de 17 hectares, près de GSK. Le projet est soutenu par la commune et l'inBW.

Mais pour ses détracteurs, il risque de provoquer beaucoup de nuisances, notamment pour l'environnement. Plus de détails dans le reportage audio ci-dessus. L'enquête publique est terminée et la demande de permis a été déposée à la Région wallonne.

