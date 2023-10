Zoekactie met 130 militairen en beloning van 46.000 euro: zege van Liverpool overschaduwd door ontvoering oude

rs van spits Luis DiazHans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor Antwerp

Ooit was hij een groot Anderlecht-talent, maar daarna liep het mis voor Jorn Vancamp: “Ik dacht eraan in de Ikea te gaan werken”Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen die u dit competitieweekend niet zagrs van spits Luis DiazSJOTCAST LATE NIGHT. “Voor de ontwikkeling van Arthur Vermeeren zullen momenten als deze positief zijn”

SJOTCAST #11. “Over Anderlechts mislukte transfers is veel gesproken, maar die van Club Brugge de laatste jaren kunnen ook tellen”

Zoekactie met 130 militairen en beloning van 46.000 euro: zege van Liverpool overschaduwd door ontvoering oudeLiverpool heeft zaterdagnamiddag op de tiende speeldag in de Premier League een simpele overwinning geboekt tegen Nottingham Forrest. Het werd 3-0 op Anfield Road. Al zal de zege hen voorlopig worst wezen in Liverpool. De partij werd overschaduwd door de ontvoering van de ouders van aanvaller Luis Diaz.

Gehandboeide vechtersbaas neemt vlucht: politie kan man opnieuw arresteren na zoekactieEen jonge man, die door de politie was gearresteerd na een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Elewijt, is met de handboeien rond zijn polsen toch kunnen ontsnappen. Hij was een tijdje voortvluchtig en er kwam een zoekactie aan te pas voor hij opnieuw kon opgepakt worden.

Liverpool impitoyable avec Forest et Mangala, victoire pour Aston Villa face à LutonLiverpool a largement battu Nottingham Forest, dimanche, lors de la 10e journée de Premier League à Anfield (3-0). Avec Youri Tielemans et Leander Dendoncker entrés en jeu, Aston Villa s'est également imposé sur son terrain contre Luton Town et Thomas Kaminski (3-1).

Rugbyspeelster Charlien verloor 60 kilo en is nu Mrs.Universe-kandidateHaar leven lang vocht Charlien Vanhout (27) tegen de kilo's. Maar toen de weegschaal twaalf jaar geleden 130 aangaf, greep ze in. Een maagverkleining – gecombineerd met veel beweging en sport – deed er zo'n 60 kilo af. De rugby-speelster, tattoo-liefhebster, kandidate Mrs. Universe én zangeres doet voor ons haar verhaal.

