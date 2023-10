Zo belandde de genetische informatie van miljoenen mensen op straat

27-10-23 03:21:00 / La source: destandaard

De genetische informatie van 4 miljoen mensen ligt op straat, en dat allemaal door een onveilig wachtwoord. Voorts duiken we in de prehistorie om te achterhalen wanneer mensen de neiging vertonen mekaar de kop in te slaan. En zoeken we uit waarom de Neanderthalers niet bang waren van de holenleeuw.