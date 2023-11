Zittaarts Toneel pakt uit met een hilarische komedie

Het Zittaarts Toneel heeft een nieuwe productie klaar. Vanaf 4 november trakteert het Meerhoutse gezelschap op een avondje lachen met de komedieNaar jaarlijkse gewoonte vormt de parochiezaal van Zittaart het decor voor een productie van het Zittaarts Toneel. Onder leiding van regisseur Gert Van den Broeck pakt het Meerhoutse gezelschap uit met een hilarische komedie.

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Nijlen had een moeilijke start in de wedstrijd tegen Berg en Dal.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Het Meerhoutse gemeentebestuur heeft een schenking van 33.000 euro ontvangen van de firma Wilms voor de restauratie van de Prinskensmolen. headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseNa de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armerIngetogen herdenking van Tim Wils die jaar geleden werd doodgestoken door ex-schoonvader: “Waarom loopt de dader nog altijd vrij rond?” headtopics.com

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Sofie Engelen verlaat radiozender Willy: “Geen zorgen, ik verdwijn niet van het toneel”Sofie Engelen (43) verlaat Willy, de alternatieve radiozender van dpg media. De Antwerpse stond vier jaar geleden mee aan de wieg van de rockzender. Engelen heeft het op Instagram over “wilde plannen” die gesmeed worden, maar kondigt geen overstap naar een andere zender aan. Lire la suite ⮕

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

Spooky Spooky in het Veltwijckpark: Griezelige halloweenwandeling rond het kasteelWat is er griezeliger dan een wandeling in een park op de avond van Halloween. Spoken, vampiers, zombies, klopgeesten en andere vreemde wezen komen dan plots tot leven. Het park wordt een spookhuis. Lire la suite ⮕

ahum - mensen in het Funerarium”: dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕

Fijnstof na meteorietinslag speelde belangrijke rol bij uitsterving van dinosaurussenHet fijnstof van het verpulverde gesteente dat vrijgekomen is bij de meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het massaal uitsterven van het leven op onze planeet. Lire la suite ⮕

