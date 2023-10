Zit je veel stil? Studie stelt dat 22 minuten stevig wandelen per dag sterfterisico naar beneden haalt

Een sedentaire levensstijl behoort wereldwijd tot de belangrijkste oorzaken van een slechte gezondheid. Mensen die lang en veel zitten, lopen een grotere kans om eerder te sterven dan wie doorheen de dag frequent in beweging is. Minder dramatisch nieuws: een matige tot krachtige fysieke activiteit verkleint dit risico aanzienlijk, zo onderstreept een nieuwe studie in hetEen team wetenschappers onderzocht gegevens van 11.

“In ons onderzoek ontdekten we dat alleen mensen die meer dan twaalf uur per dag zitten een hoger risico op overlijden hebben. We hebben het over elk type zitgedrag, zoals op kantoor zijn of langdurig tv-kijken”, aldus studie-auteur Edvard Sagev. “Elke minuut meer matige tot krachtige fysieke activiteit (MVPA) in hun dagplanning ging gepaard met een daling van het sterfterisico.”

Uit de studie blijkt dat 22 minuten beweging een kantelpunt is wat lichaamsbeweging betreft. Hierna worden de negatieve effecten van een sedentaire levensstijl immers volledig geëlimineerd, zo suggereert de studie. Volgens de vorsers hoef je jezelf voortaan niet vast te pinnen op die dikke twintig minuten, want meer beweging is nog altijd beter. headtopics.com

Kanttekening: matig actief zijn houdt niet in dat je ’s morgens naar de bushalte of het perron slentert en dat traject ’s avonds herhaalt. Goede voorbeelden van matige activiteit zijn stevig wandelen (6,5 km/uur of sneller), zware poetswerken uitvoeren zoals ramen lappen of dweilen. Ook fietsen met een snelheid van 16 tot 20 km/uur of badminton spelen horen erbij.

Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen. headtopics.com

Conner Rousseau en zijn partij liggen weer onder vuur na zwijggeld in MeToo-zaak: “Dit tast het imago aan”

De toekomst van het nachtleven vind je in VilvoordeHet Belgische nachtleven zit in de lift, zo bewijst de uitverkochte openingsavond van de nieuwe Horst Club op de afgelegen Asiat Site in Vilvoorde nog maar eens. ‘De club is meer dan enkel de dansvloer. Deze plek moet als een klein dorp aanvoelen.’ Lire la suite ⮕

Bier zit met een mannelijkheidsdilemmaAls de biermarkt krimpt, wat doe je als brouwer dan? Meer vrouwen proberen aanspreken? Of juist de ultieme mannelijkheid van het pintje als troef uitspelen? AB Inbev kiest voor dat laatste en gaat in de VS in zee met een organisatie van extreme vechtsporten. Lire la suite ⮕

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

DISCUSSIE. Steeds meer Vlamingen kiezen voor een open relatie, wat vind jij daarvan?Steeds vaker zien seksuologen, relatietherapeuten en zelfs notarissen koppels die voor een open relatie, ofwel een ‘consensuele non-monogame relatie’ zoals het in wetenschapskringen benoemd wordt. Ook op Google wordt de term ‘open relatie’ drie keer vaker opgezocht dan enkele jaren geleden. Lire la suite ⮕

Ruben Verheyden de snelste in de korte cross in Roeselare: “In mijn hoofd zit ik al een beetje bij de OlympiscRuben Verheyden heeft in Roeselare zijn favorietenrol in de korte cross waargemaakt. De atleet van Eendracht Aalst hoopt nu ook de lijn te kunnen doortrekken naar het BK en het EK. “Maar bovenaan het lijstje staan de Olympische Spelen”, klinkt het overtuigend. Lire la suite ⮕

Belgische dichter Fatena Al-Ghorra zit vast in Gaza: “Niemand wil sterven. Geloof me, ook Palestijnen houden vDe Belgische dichter en schrijfster Fatena Al-Ghorra vluchtte met 15.000 andere ontheemden naar het Al-Quds-ziekenhuis in Gaza, dat op elk moment door Israël gebombardeerd kan worden. Lire la suite ⮕