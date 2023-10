Zinnetje ‘Uw naam staat op mijn gat’ leidt tot caféruzie: twintiger riskeert vier maanden gevangenis

De correctionele rechtbank in Mechelen boog zich maandag over een opmerkelijke caféruzie. Nadat een caféganger een flauw mopje vertelde en zijn achterwerk toonde aan een andere klant, kreeg hij een …Twee mannen uit Mechelen moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor enkele winkeldiefstallen in supermarkt Delhaize in Duffel.

Eerste hoofdinspecteur Donné Van Horenbeeck (65) heeft zondagavond zijn laatste shift gedraaid. Na veertig jaar neemt hij met spijt in het hart afscheid van zijn collega’s in het … Het was zondag een grote dag voor Rabi Chamoun (37) uit Mechelen, een overtuigde christen die uit Syrië afkomstig is. In het bijzijn van zijn vrouw Besna (39) en drie kinderen is hij tot pastor …Bestuurster van step lichtgewond na aanrijding met bestelwagenOVERZICHT. Alle doelpuntenmakers van afgelopen weekend in het Antwerpse voetbal

FC Walem gaat pijnlijk onderuit, maar is wel zeker van eerste periodetitel: “Geen reden om dit nu te vieren” Anke verenigt bewoners voor schonere wijk Nekkerspoel: “Kleine inspanningen kunnen grote veranderingen teweegbrengen” headtopics.com

38-jarige man aangehouden voor poging tot moord na neersteken neef (30): “Toestand slachtoffer nog altijd zorgwekkend” Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achterOnze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek”

Cercle verslaat KV Mechelen en wordt tweedeNa 12 matchen blijft Cercle Brugge netjes bovenaan het klassement meedraaien. Vanmiddag gingen de Bruggelingen winnen bij KV Mechelen. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Doe uw schenkingen op tijd: ‘Dat halfuur heeft duizenden euro’s gekost’Tot op de dag voor je overlijden kun je nog giften laten registreren om successiebelasting te vermijden. Maar dat mag geen minuut te laat gebeuren, waarschuwt notaris Jeroen Uytterhaegen. Lire la suite ⮕

Ervaren pleegouders verbouwen in hartje Mechelen historisch pand tot cohousing: “Minstens helft bewoners komtPeter Schaltin (58) en zijn echtgenote Els Van Achter (57) uit Schiplaken (Boortmeerbeek) waren gedurende 25 jaar pleegouders. Nu ze daarmee gestopt zijn, laten ze kwetsbare jongeren niet los. Lire la suite ⮕

Steekpartij in Mechelen: man aangehouden voor poging tot moordBij een steekpartij in een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen is zaterdagochtend een zwaargewonde gevallen. De politie pakte twee personen op, een van hen is aangehouden voor poging tot moord. Lire la suite ⮕

Bart Somers gaat voor burgemeesterschap van MechelenSomers erkende dat zijn partij in moeilijk vaarwater verkeert. Deze zomer werd beslist om Open VLD te vernieuwen. 'Daar wil ik actief aan meewerken. Ik Lire la suite ⮕