“Zijn slechtste match in een Roma-shirt”: Italiaanse media hard voor onzichtbare Lukaku na terugkeer op San Si

Gewezen Club Brugge-spits Bas Dost zakt in elkaar op het veld, maar stelt iedereen gerust: “Het gaat goed met me”

VIDEO. Voetbalwaanzin ten top: Franse clash afgelast nadat Lyon-trainer onder het bloed komt te zitten na aanval op spelersbus Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel lawaai in een stadion”

Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: "Nooit eerder hoorden we zo veel lawaai in een stadion"Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in 'De slimste mens': "Ik ben een beetje zenuwachtig"

Anneleen (30) in ‘Down the road’: “Dieter was leuk, maar zijn mopjes zijn niet grappig”“Zo gewoon mogelijk behandeld worden.” Dat is de rode draad in het leven van Anneleen Vaes (30), die vanaf zondag schittert in ‘Down the road’. Ze ging naar een gewone school, gaat werken én woont alleen: in een assistentie-woning aan een woonzorgcentrum in Lummen, op dezelfde gang als haar oma en opa. Lire la suite ⮕

Roma : l'ennemi public Lukaku de retour à San Siro (Direct commenté à 18h)Romelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan - Roma qui... Lire la suite ⮕

Roma : 0-0, l'ennemi public Lukaku est titulaire pour son retour à San SiroRomelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan - Roma qui... Lire la suite ⮕

‘Drugsbendes zijn als het veelkoppige zeemonster Hydra: elke afgehakte kop groeit er dubbel terug aan’In de haven van Antwerpen onderscheppen politie en douane de ene drugslading na de andere. Dat de drugsmaffia momenteel pijn lijdt, is zeker. ‘Maar om de bendes op de lange termijn te ontwrichten, is meer nodig.’ Lire la suite ⮕

La distribution de sifflets pour le match Inter-Roma avec Lukaku interditeLa distribution des sifflets prévue à l'occasion du match Inter-AS Rome dimanche, pour les retrouvailles entre les fans milanais et Romelu Lukaku, désormais joueur de la Roma, a été interdite par la police, a annoncé le groupe de supporteurs à l'origine de cette initiative. Lire la suite ⮕

Roma : la distribution de sifflets pour le retour de Romelu Lukaku interdite par la policeLa distribution des sifflets prévue à l'occasion du match Inter - AS Rome dimanche, pour les retrouvailles entre les fans... Lire la suite ⮕