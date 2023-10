“Zijn slechtste match in een Roma-shirt”: ex-ploegmakkers gunnen Lukaku geen blik, Italiaanse media hard voor

Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel lawaai in een stadion”

Tuttosport hield de commentaar tegenover Lukaku best achterwege en hield het kort: “De voormalige grote Romelu Lukaku werd uitgejouwd vanaf het moment dat hij het veld betrad tot het einde van de wedstrijd, en zijn optreden was absoluut onvoldoende.”

Tuttosport besteedde wel nog aandacht aan de koele reacties van Lukaku’s voormalige maatjes Lautaro Martinez en Nicolo Baralla. “Vooral Lautaro , met wie hij een speciale band had, leek duidelijk teleurgesteld. Op het moment van de klassieke begroeting voor de wedstrijd besloot de aanvoerder van Inter, oog in oog met Lukaku, hem een high-five te geven zonder hem aan te kijken en zelfs zijn omhelzing te negeren. headtopics.com

Ze waren ooit beste maatjes, maar nu keek Lautaro zijn ex-ploegmakker Lukaku niet eens aan tijdens de begroeting voor de match. — © rrIn de scores van het gekende Gazzetta dello Sport blonk Lukaku uit in negatieve zin: “Il peggiore, de slechtste.” De roze krant was allesbehalve vriendelijk voor de Rode Duivel. “Lukaku was een geest.” De spits kreeg dan ook een buis van de jury: 4.5 op 10.

VIDEO. Marseille-voorzitter scherp voor eigen aanhang na aanval op spelersbus Lyon: “Dit is ontoelaatbaar” “Na een week waarin Lukaku alle mogelijke verwijten moest lezen en horen, speelde Big Rom zijn slechtste wedstrijd in een Roma-shirt”: Corriere dello Sport lijkt te bedoelen dat de spits wel degelijk de gevolgen van de oorlog met Inter ervoer op het veld. headtopics.com

Al maakt de Italiaanse krant ook de kanttekening dat heel Roma te weinig klaarspeelde: “Niet dat de ploeg Lukaku hielp, want hij kreeg heel weinig goede ballen. Maar de paar ballen die hij kreeg, liet hij liggen. Lukaku droeg het team niet op zijn schouders zoals in zijn eerst maanden bij Roma, maar misschien was het niet eerlijk om hem dat te vragen in deze omstandigheden”, was de krant uitendelijk nog mild.Ten slotte gaf ook Sky Sport hun oordeel over de prestatie van de Rode Duivel.

“Zijn slechtste match in een Roma-shirt”: Italiaanse media hard voor onzichtbare Lukaku na terugkeer op San SiZowat de hele week stond er in de Italiaanse kranten wel iets te lezen over de terugkeer van Romelu Lukaku naar San Siro tegen Inter. Ook na de partij haalt ‘Big Rom’ nog de voorpagina’s van de Italiaanse sportkaternen. En daar zijn ze niet mals voor de spits. “Hij deed alles fout. Lire la suite ⮕

La distribution de sifflets pour le match Inter-Roma avec Lukaku interditeLa distribution des sifflets prévue à l'occasion du match Inter-AS Rome dimanche, pour les retrouvailles entre les fans milanais et Romelu Lukaku, désormais joueur de la Roma, a été interdite par la police, a annoncé le groupe de supporteurs à l'origine de cette initiative. Lire la suite ⮕

Roma : 0-0, l'ennemi public Lukaku est titulaire pour son retour à San SiroRomelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan - Roma qui... Lire la suite ⮕

Roma : 0-0, les Milanais dominent, Lukaku discretRomelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan - Roma qui... Lire la suite ⮕

– Roma : 1-0, Thuram ouvre le score, Lukaku discretRomelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan – Roma qui... Lire la suite ⮕

Roma : l'ennemi public Lukaku de retour à San Siro (Direct commenté à 18h)Romelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan - Roma qui... Lire la suite ⮕