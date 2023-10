Zij zijn de enige hoop voor de inwoners van omsingelde stad in Oekraïne: “Zonder jullie zijn we ten dode opges

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind hebben?”

Zij zijn de enige hoop voor de inwoners van omsingelde stad in Oekraïne: “Zonder jullie zijn we ten dode opgesAvdiivka, in de provincie Donetsk, is stilletjes aan het nieuwe Bachmoet aan het worden. In en rond het mijnstadje leven honderden burgers in erbarmelijke omstandigheden: zonder water, elektriciteit of gas en onder voortdurende bombardementen. Humanitaire hulp van de White Angels is hun enige levenslijn. Lire la suite ⮕

Zussen winnen spectaculaire ‘Klopjacht’-finale: “Zonder onze achterban nooit gelukt”Een volledig team speurders verslaan, is haast onmogelijk. Toch wonnen Meredith (27) en Marisya (23) Bontinck uit Schellebelle het derde seizoen van ‘Klopjacht’. “Het extractiepunt konden we enkel bereiken dankzij veel vrienden en familieleden”, blikken ze terug. Lire la suite ⮕

‘Het klinkt cynisch, maar de oorlog in Oekraïne is niet vers genoeg meer’De oorlog in Oekraïne snijdt diep in de Russische ziel van schrijver Aleksandr Skorobogatov. Hij wil niet dat het Westen stopt met wapens leveren aan Oekraïne. ‘Dat zal niet tot vrede leiden.’ Lire la suite ⮕

Frituur ’t Pleintje viert veertigste verjaardag zonder online of telefonische bestellingen, maar met meer babbFrituur ’t Pleintje in Halle-Zoersel viert zijn veertigste verjaardag dit weekend met een ‘back into time’. Dat betekent eens een weekendje geen online of telefonische bestellingen, maar gewoon zoals vroeger aan de toog bestellen, om dan te wachten tot de frietjes gebakken zijn. Zo is er weer meer tijd om te babbelen zoals vroeger. Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : d'intenses combats à Avdiivka, mais la Russie patine selon le ministère de la Défense britanniqueUne troisième session de pourparlers soutenus par l'Ukraine pour mettre un terme à l'invasion russe débute samedi à... Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : à Avdiivka, les hommes de Poutine ont probablement subi les pertes les plus élevées de la Russie en 2023Une troisième session de pourparlers soutenus par l'Ukraine pour mettre un terme à l'invasion russe débute samedi à... Lire la suite ⮕