‘Zeven gijzelaars, onder wie drie buitenlanders, omgekomen bij aanval op vluchtelingenkamp’

The Rolling Stones bereiken al zeven decennia de top van de albumhitlijstenThe Rolling Stones kunnen het nog: in twaalf landen komt hun nieuwe album Hackney diamonds binnen op nummer 1, waaronder ook België. In het Verenigd Koninkrijk is het al hun veertiende album dat de top van de albumhitlijsten bereikt. Ze bevestigen daarmee hun record van de meeste decennia met een nummer 1-album. Lire la suite ⮕

Winkeldief verstopt gestolen spullen in afvalcontainer: politie recupereert zeven dure broekenDe politie heeft zaterdag een 18-jarige winkeldief gearresteerd met een nogal merkwaardige werkwijze. De man verstopte telkens weer zijn gestolen spullen in een afvalcontainer. De politie betrapte hem met zeven broeken, ter waarde van bijna 800 euro. Lire la suite ⮕

Politie lanceert opsporingsbericht voor dader van zeven gewapende overvallenDe federale politie heeft, op vraag van het parket van Waals-Brabant, een opsporingsbericht verspreid voor de dader van een poging tot inbraak en zeven gewapende overvallen op bedrijven in Elsene, Ukkel, Eigenbrakel, Kasteelbrakel, Oudergem en Nijvel. De feiten deden zich voor tussen november 2022 en mei 2023. Lire la suite ⮕

Momu-café in een nieuw jasje en Try Vegan Challenge: lekker nieuws uit AntwerpenCulinair Antwerpen is altijd in beweging. Elke week geven we drie tips. Lire la suite ⮕

Statement van ‘Friends’-cast over overlijden Matthew Perry: “We zijn geschokt door dit nieuws”Het overlijden van Matthew Perry, voor eeuwig en drie dagen Chandler uit ‘Friends’, heeft veel fans diep geraakt. In New York laten talloze mensen bloemen achter aan het appartementsgebouw waar zijn personage in de serie woonde. De acteurs die de andere hoofdrollen in ‘Friends’ speelden, reageren nu op het nieuws met een gezamenlijk statement. Lire la suite ⮕