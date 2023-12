Collega Lamiae Ben Ayad overdenkt de vraag die ze zich elk jaar stelt: zet ik als moslima een kerstboom? Ze laveert tussen haar eigen verlangen naar warmte en de lacherige reacties van familie en vrienden. Elk jaar opnieuw stel ik me in december dezelfde vraag: zet ik een kerstboom of niet? Een boom met lichtjes die warmte brengt in deze koude, donkere periode. Ik ben moslim, dus kerst vieren is niet bepaald een van mijn tradities.

Maar toch word ik geprikkeld door de sfeer die een kerstboom met zich meebrengt: warmte, gezelligheid en huiselijkheid. Het is vooral de warmte die me intrigeert. Het brengt een gevoel dat ik moeilijk in woorden kan vatten, en dat me om een of andere reden doet denken aan mijn kindertijd





