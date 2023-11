Zelenski uit frustratie over ‘oorlogsmoeheid’ in Westen

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsGisteren om 22:55EU wil bewijzen dat ze twee oorlogen tegelijk aankanLive Gaza | Medewerkers Artsen zonder Grenzen, onder wie een Belg, verlaten GazaAkkoord bereikt over grensovergang: eerste buitenlanders bereiken EgypteStefanos...

President Volodimir Zelenski bezorgd omdat interesse in oorlog in Oekraïne afneemt: "Het engste is dat de wereOekraïns president Volodimir Zelenski is moe. Moe door de aanhoudende oorlog in zijn land en moe omdat hij zijn bondgenoten er telkens opnieuw van moet overtuigen dat Oekraïne mits hulp van Rusland kan winnen. "Het engste is dat een deel van de wereld gewend geraakt is aan de oorlog.

Oekraïne telt al liefst 300.000 gesneuvelde Russische soldaten, en dan moet "de vleesmolen" nog komenVolgens het Oekraïense leger zijn sinds de start van de invasie op 24 februari 2022 liefst 300.000 Russische militairen gesneuveld. Dat is opvallend meer dan de 15.000 soldaten die Rusland verloren heeft in bijna tien jaar oorlog in Afghanistan. En dan moet de vleesmolen van Avdiivka nog komen. Toch moeten we die 300.000 met een korrel zout nemen.

Oekraïens gezin van negen uitgemoord omdat ze huis weigerden af te staan aan de RussenNegen leden van een Oekraïens gezin, onder wie twee jonge kinderen, zijn dood aangetroffen in hun woning in de door Rusland bezette Oekraïense stad Volnovakha. Ze zouden zijn doodgeschoten door Russen (in legeruniform) nadat ze hadden geweigerd hun huis af te staan.

De inwoners van Kiev stralen moed en altruïsme uitHoewel ze zijn gefotografeerd op het meest verwoestende moment in hun leven, stralen deze inwoners van Kiev grootmoedigheid uit. De Oekraïense fotograaf Alexander Chekmenev fotografeerde zijn stadsgenoten en vergezelde elk portret met een persoonlijk verhaal waarin vaak hun moed en altruïsme centraal staan.