Zeker dertien doden bij treinbotsing in India

Het ongeval vond plaats tussen Alamanda en Kantakapalli in de deelstaat Andhra Pradesh, nadat een reizigerstrein een sein negeerde. “Dertien passagiers kwamen om het leven en vijftig anderen raakten gewond. De reddingsoperaties zijn aan de gang”, aldus een plaatselijke overheidsfunctionaris.

Volgens de eerste bevindingen is het ongeval te wijten aan een “menselijke fout”, meldt het Indiase ministerie van Spoorvervoer in een verklaring. De Indiase premier Narendra Modi zei op Twitter dat hij had gesproken met de minister van Spoorvervoer. Hij had zijn medeleven aan de nabestaanden aangeboden en bad voor een spoedig herstel van de gewonden.

India heeft een van de meest uitgebreide spoorwegnetwerken ter wereld. Het land kende al een groot aantal dodelijke treinongelukken. De veiligheid is de laatste jaren wel verbeterd dankzij investeringen en technologische verbeteringen. headtopics.com

