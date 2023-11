Zachte gemberkoekjes

Met de kruiden kun je je helemaal laten gaan: probeer ook eens wat gemalen kruidnagel voor extra diepte of gebruik wat vanille-extract om meer warmte toe te voegen. Zwarte peper geeft een pikante toets en gemalen allspice (pimentbes) een interessante, kruidige smaak.1. Klop de boter en suiker tot een luchtige massa, gebruik hiervoor een hand- of een staande mixer. Voeg daarna het ei toe, klop met de mixer tot het volledig in het deeg is opgenomen. Doe daarna hetzelfde met de melassestroop.

2. Meng de bloem met het bicarbonaat en de kruiden. Voeg het bloemmengsel in delen toe aan het botermengsel en meng het er met een spatel of houten lepel onder. 3. Zet het deeg een halfuurtje tot een uurtje in de koelkast – of tot het stevig genoeg is om er bolletjes van te rollen. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

4. Rol bolletjes van zo’n 2 cm doorsnede met de hand en rol ze in de rietsuiker. Leg ver genoeg uit elkaar op een bakplaat (de koekjes lopen uit tijdens het bakken). Plaats de bakplaat in de oven en bak 12 minuten of tot de randjes stevig zijn. headtopics.com

5. Laat 5 minuten afkoelen op de bakplaat (zodat ze iets steviger worden) en verplaats dan met een spatel naar een bakrekje om helemaal af te koelen. In een luchtdichte doos kun je ze een week bewaren.

Israëlische tank vuurt op personenwagen in GazaOp sociale media gaat een video rond waarop te zien is hoe een Israëlische tank op een personenwagen vuurt. In de wagen zou een familie hebben gezeten. De auto bevindt zich op de Salah-al-Din Road, een weg die het noorden met het zuiden van Gaza verbindt. De auto maakt een manoeuvre om te keren, waarna de tank vuurt. Lire la suite ⮕

