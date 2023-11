Zach Condon raconte sa fabrication d'Hadsel et sa décision d'arrêter les tournées

Zach Condon, les pieds dans la neige, au nord de la Norvège, où il est en passe de s’installer.Alors que sort Hadsel, le sixième album de Beirut, conçu sur une île de la commune norvégienne du même nom, Zach Condon raconte avec une sincérité rare sa fabrication, son rapport à la musique, ses soucis de santé et sa décision d’arrêter les tournées. 10h30 du matin.

Zach Condon a l’air un peu ailleurs en débarquant dans la salle de déjeuner ultra stylée du Craves Hotel, à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles. Le chanteur, multi- instrumentiste et compositeur américain, s’excuse de fonctionner au ralenti mais retrouve ses esprits et sa verve quand il s’agit d’évoquer Tout a toujours semblé compliqué dans ta relation avec la musique. Ou peut-être devrais-je dire avec ton corps… Ma voix est toujours la cible privilégiée. Si ça dérape constamment en tournée, c’est parce que c’est le moment où mon corps attire le plus rapidement mon attention. Il sait que je vais devoir l’écoute

:

SUDİNFO_BE: «L’art du mensonge»: Helen Mirren, de «Sex Queen» à «Queen» tout courtCe lundi soir, la Une propose le thriller de Bill Condon sorti en 2019.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFSPORT: NBA : Zach LaVine marque 51 points mais les Bulls s'inclinent chez les PistonsLe début de saison bat son plein et sept rencontres se sont disputées cette nuit, dont la victoire des New Orleans...

La source: RTBFsport | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Incroyable mais vrai : cette star de la NBA inscrit 51 points mais son équipe est incapable de s’imposerZach LaVine a fait le show, mais cela n’a pas suffi.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFSPORT: 'James, c’est toi le problème' : 3 matches, 3 défaites, l’arrivée de James Harden aux Clippers est tout sauf une réussiteDepuis son transfert avec les Sixers vers les Los Angeles Clippers, James Harden et sa nouvelle équipe n’ont gagné...

La source: RTBFsport | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: «C’était flippant»: Jill Vandermeulen raconte une des expériences «les plus effrayantes de sa vie» survenueCe jeudi soir, Jill Vandermeulen nous retrace son périple aux États-Unis pour Halloween, où elle a notamment pu visiter la vraie maison de «The Conjuring».

La source: sudinfo_be | Lire la suite »