Youri Tielemans sourit à nouveau : le Diable Rouge inscrit son premier but avec Aston Villa

Voilà un but qui va lui faire le plus grand bien ! Alors qu’il doit ronger son frein sur le banc d’Aston Villa en Premier League, Youri Tielemans se refait une santé en Europe.

Titularisé pour la troisième fois consécutive en Conference League, le Diable Rouge a profité du déplacement des Villains à l’AZ Alkmaar, aux Pays-Bas, pour planter sa première rose sous ses nouvelles couleurs. Il a inscrit le deuxième but des siens d’un plat du pied entre les jambes du gardien adverse (0-2, 23'). Le week-end dernier, face à West Ham, il avait déjà distribué sa première passe décisive.

Lire la suite:

RTBFsport »

Projectontwikkelaar gaat in beroep tegen geweigerde vergunning project site Villa FloraProjectontwikkelaar Silverline Development gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwproject op de site van Villa Flora in Mol. Het Molse schepencollege weigerde een vergunning af te leveren, onder meer wegens het ontbreken van renovatieplannen van de iconische directeurswoning. Lire la suite ⮕

Mourinho surpris par l’accueil prévu par les supporters de l’Inter pour Lukaku, la direction interiste affirme que le Diable 'est le passé'Ce week-end, Romelu Lukaku va retrouver l’Inter avec la Roma. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les supporters... Lire la suite ⮕

Rode Duivels zijn ineens 90 miljoen euro (!) meer waard: Vermeeren wordt hoger ingeschat dan Tielemans, maar eDe goede prestaties van enkele van onze jongere Rode Duivels hebben de marktwaarde van onze nationale ploeg fel omhoog getrokken. De meest recente update van gespecialiseerde website Transfermarkt.com schat onze spelers liefst 90 miljoen euro hoger in dan vier maanden geleden. Lire la suite ⮕

Coup dur en vue pour Amadou Onana et Everton ? Le club anglais risque un retrait de 12 points en PremierLa Premier League a recommandé une déduction allant jusqu’à 12 points pour Everton, club dans lequel évolue le Diable Rouge Amadou Onana, en raison d’infractions présumées aux règles financières. Lire la suite ⮕

Ligue des champions : Bakayoko marque mais le PSV concède le partage à Lens, Arsenal se fait peur mais batArsenal a repris la tête du groupe B en s’imposant de justesse à Séville (1-2). Le Diable rouge Johan Bakayoko a lui marqué pour le PSV à Lens, de quoi offrir un point au PSV (1-1). Lire la suite ⮕

Everton risque un retrait de 12 points pour infractions présumées aux règles financièresLa Premier League a recommandé une déduction allant jusqu'à 12 points pour Everton, club dans lequel évolue le Diable Rouge Amadou Onana, en raison d'infractions présumées aux règles financières, selon des informations dévoilées par The Telegraph mercredi. Lire la suite ⮕