Young Reds in slotfase onderuit na evenwichtige partij: “Zure nederlaag, maar goed leermoment”

“Een zure nederlaag, want mijn ploeg heeft er echt voor gestreden”, opent trainer Faris Haroun zijn analyse.

“In het eerste halfuur hadden we het lastig en toonden we te veel respect. Maar het laatste kwartier voor de rust was veel beter en die lijn trokken we na de pauze door. Zowel wij als Lokeren troffen de lat en misten een kans alleen voor doel. Dan weet je dat het ofwel 0-0 blijft, of dat één goal over winst en verlies gaat beslissen. En jammer genoeg viel die treffer aan de verkeerde kant. Maar los van het resultaat vind ik dit een prima prestatie, na een zware week.

In tegenstelling tot de voorbije weken stond er geen ervaren speler mee aan de aftrap. Dorian Dessoleil ontbrak en Bjorn Engels maakte nog geen minuten bij de Young Reds. “Je mag als club in totaal vijfentwintig spelers selecteren, maar daar ben je bij die jonge gasten sneller dan je denkt. Het is week na week kijken wie er inzetbaar is. Momenteel zijn er tien spelers geblesseerd, dus het was echt puzzelen deze keer. headtopics.com

