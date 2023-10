Xavier Taveirne stopt als nieuwsanker en volgt Sven Pichal op als consumentenman op Radio2

Daar kwam eind augustus een einde aan omdat toenmalig presentator Sven Pichal verdacht wordt van het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik.Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.

Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.In ’t Kristallijn in Mol loopt al twee weekends de tentoonstelling Natuurfotografie.

Lire la suite:

gva »

| Le Namurois Xavier Descamps vient à bout de la Diagonale des Fous dans laLa mythique course du Grand Raid a eu lieu la semaine dernière sur l’Île de la Réunion. Parmi un peu plus de 2.000 finishers, on retrouvait le Namurois de 58 ans Xavier Descamps qui dû se surpasser pour aller outre la douleur. Lire la suite ⮕

Xavier Dolan, de filmmaker die geen films meer wil makenRegisseur Xavier Dolan zei afgelopen zomer het filmmaken vaarwel en richt zich nu met de vijfdelige reeks The night Logan woke up op het kleine scherm. Een gekapseisde haat-liefdeverhouding met de wereld die hem zijn naam en faam schonk, zoekt daarmee een nieuwe focus. Lire la suite ⮕

Ook Sven Ornelis was slachtoffer van pater die Vincent Van Quickenborne misbruikte: “Toch een mooie jeugd gehaDe pater die ex-minister Vincent Van Quickenborne in zijn kindertijd misbruikte, maakte nog een bekend slachtoffer. Ook Sven Ornelis getuigt over misbruik door de man: “Het is één van de moeilijkste momenten in de 30 jaar dat ik radio maak”, verklaarde hij woensdagochtend op Joe. Lire la suite ⮕

Na getuigenissen van Vincent Van Quickenborne en Sven Ornelis: “Er is niet zoiets als ‘te klein’ of ‘onbelangrVincent Van Quickenborne en Sven Ornelis hebben voor het eerst gesproken over seksueel misbruik door een pater in hun collegetijd. Het bleef bij hen bij kijken, benadrukken ze. Dat ze er toch over praten, is zeer waardevol, zeggen experts. “Er bestaat niet zoiets als ‘onbelangrijk’ grensoverschrijdend gedrag. Lire la suite ⮕

Jani Kazaltzis spreekt over vader die het moeilijk had met zijn coming out: “Pas toen zijn vader overleed, heeJani Kazaltis (44) vertelt in de nieuwe podcast ‘Peter Van de Veire & de zandloper’ van Radio2 over hoe zijn vader twee jaar lang het contact met hem verbrak nadat hij uit de kast kwam. “We hebben één keer één super intens gesprek gehad.” Lire la suite ⮕

Grensoverschrijdend gedrag op college: ‘Hij duwde zijn erectie tegen mijn rug’De getuigenissen van Vincent Van Quickenborne en Sven Ornelis halen donkere herinneringen boven bij wie zelf seksueel misbruik meemaakte op het college. ‘Op schoolreis sloop onze klastitularis van bed naar bed.’ Lire la suite ⮕