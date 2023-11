Xavier, professeur de judo à Beaumont, a déposé plainte contre l’ex-conjoint de sa compagne de l’époque pour

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Mathieu et Julie sont séparés depuis plusieurs années. La séparation s’est mal passée. Du moins, Mathieu l’a très mal vécue.

L’ancien ministre Denis Ducarme visé par une troisième plainte pour harcèlement, à Charleroi : « Des crises de colère pour des futilités », dénonce cette ex-collaboratrice « J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo)

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » Elisabeth, Mathias et leurs trois enfants cherchent un logement de toute urgence: ils ont tout perdu dans l’incendie qui a ravagé leur appartement à Montignies-sur-Sambre headtopics.com

Julie Taton : « Pourquoi je n’ai pas voulu travailler avec Dechavanne »L’animatrice est désormais bien installée en radio et ne rêve plus de télé, bien occupée déjà par la matinale de NRJ, ses projets avec la marque Bivouac et ses enfants. «Lire un prompteur sur TF1», ça ne l’intéresse plus, dit-elle, en faisant, pour Showbuzz, quelques révélations sur le petit écran... Lire la suite ⮕

Stemmen Velo d’Or bekend: hoe Mathieu van der Poel ondanks resem eerste plaatsen toch naast de prestigieuze trVorige week werd in Parijs de Velo d’Or uitgereikt. Die prestigieuze wielerprijs ging naar Tourwinnaars Jonas Vingegaard en Demi Vollering. Intussen werd de stemming bekendgemaakt en daaruit blijkt dat Mathieu van der Poel de meeste eerste plaatsen achter zijn naam kreeg. Lire la suite ⮕

Alle vijf monumenten winnen is geen doel voor Mathieu van der Poel: “Probeer me vooral te focussen op races diMathieu van der Poel won afgelopen weekend een criterium in Madrid, wat meteen zijn laatste wegwedstrijd van 2023 was. De focus gaat nu op de cross. Lire la suite ⮕

Inhumation avec son animal de compagnie : 'Une réponse adaptée au lien symbolique et affectif', estime le 'Monsieur cimetières' wallonEn cette veille de Toussaint, la Première plonge dans le monde des cimetières wallons en compagnie de Xavier Deflorenne,... Lire la suite ⮕

Il est loin le temps du 'C'est gratuit et ça le restera toujours' de Facebook, voici l'offre payante. 'Une offre de façade', selon le consultant Xavier DegrauxUn fil Facebook ou Instagram sans publicité, ce sera bientôt une réalité. La maison mère Meta a annoncé ce lundi... Lire la suite ⮕

Il est loin le temps du 'C’est gratuit et ça le restera toujours' de Facebook, voici l’offre payante. 'Une offre de façade', selon le consultant Xavier DegrauxUn fil Facebook ou Instagram sans publicité, ce sera bientôt une réalité. La maison mère Meta a annoncé ce lundi... Lire la suite ⮕