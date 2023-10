Xavier Dolan, de filmmaker die geen films meer wil maken

op het kleine scherm. Een gekapseisde haat-liefdeverhouding met de wereld die hem zijn naam en faam schonk, zoekt daarmee een nieuwe focus.

Gisteren om 14:20Gisteren om 14:20Gisteren om 14:57Doorstaan sociale media de Gaza-test?Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Lire la suite:

destandaard »

| Xavier Hubert s’épanouit sous le maillot de la Vaillante Jupille: «J’aime toujours les matchesLe meneur de 42 ans vit une seconde jeunesse sous le maillot de la Vaillante Jupille en P3C. Lire la suite ⮕

| Le Namurois Xavier Descamps vient à bout de la Diagonale des Fous dans laLa mythique course du Grand Raid a eu lieu la semaine dernière sur l’Île de la Réunion. Parmi un peu plus de 2.000 finishers, on retrouvait le Namurois de 58 ans Xavier Descamps qui dû se surpasser pour aller outre la douleur. Lire la suite ⮕

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte ietsRegisseur Peter Boeckx vertelt in Achter de schermen dat hij in de begindagen van The sky is the limit gebeld werd door een gezin dat beweerde ook miljonair te zijn. Maar toen hij ernaar toeging om te filmen, besefte hij dat er iets niet klopte en kreeg hij op de koop toe plots een raar telefoontje. Lire la suite ⮕

Un festival pour les fans de films d’horreur commence à Namur ce jeudiDès ce jeudi 26 octobre et jusqu’au 31 octobre, le Aaaargh Retro Film Festival mettra des films d’horreur à l’affiche du Quai 22 à Namur. Lire la suite ⮕

Sperma van dienstplichtigen in Zweden zonder toestemming gebruikt om vrouwen zwanger te makenVerschillende Zweedse dienstplichtigen die in de jaren 60 en 70 sperma doneerden voor wetenschappelijk onderzoek zijn zonder hun medeweten vader gevonden. Dat heeft het Zweedse documentaireprogramma ‘Uppdrag granskning’ achterhaald. Lire la suite ⮕

Vijfjarige heemkring Leest Geweest koestert plannen om documentaire te maken: “Geschiedenis van ’t dorp herleeDe heemkundige vereniging Leest Geweest bestaat vijf jaar. De vereniging telt nog geen tien leden, maar ze verzamelden om en bij de 8.000 foto’s vanaf 1900 tot nu. Leest Geweest brainstormt nu over het maken van een documentaire over het landbouwersdorp dat in 1977 werd ingelijfd bij de stad Mechelen. “Maar we willen het erfgoed goed bewaren. Lire la suite ⮕