Xander De Rycke haalt influencers aan in eindejaarsconference

Xander De Rycke heeft het aan de stok met Jamie-Lee Six en Steffie Mercie na zijn eindejaarsconference ‘Houdt het voor bekeken 2023’. De influencers worden door de mangel gehaald in zijn show en kunnen daar niet mee lachen. De Rycke reageert op Instagram: “Ik heb dit jaar nauwelijks de mormels aangeraakt die jullie gemaakt hebben. Por de beer niet.”Vrijdag zond VRT Canvas de eindejaarsconference van Xander De Rycke uit.

De comedian stond in de laatste week van 2023 tot drie keer toe in de Lotto Arena met zijn show. Daarin fileert hij naar goede gewoonte de Vlaamse showbizz. Twee van zijn ‘slachtoffers’ in de show zijn influencers Jamie-Lee Six en Steffie Mercie. De Rycke heeft het over de Vlaamse horrorfilm, waarin Six en Mercie een rol spelen. “Het engste aan heel die film is Jamie-Lee Six die gedurende 90 minuten algemeen Nederlands probeert te spreken. Al dat geld voor een borstvergroting, maar niets voor dictie. Dat is jammer. Het is maar wat je vooruit helpt in je carrière zeker.





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lagere dossierkosten voor woonkrediet en einde fiscale amnestie: dit verandert er aan belastingen en bankzakenZoals elk jaar worden er ook in 2024 een aantal belastingvoordelen aangepast. Zo loopt het tijdperk van de fiscale amnestie ten einde. Ook in de bank- en verzekeringssector zijn er een aantal niet onbelangrijke veranderingen. Een overzicht.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Cryptofonds waar duizenden beleggers in investeerden, blijkt scam: CEO heeft waarschijnlijk nooit bestaanHyperVerse, een Australisch cryptofonds waar duizenden beleggers in investeerden, is plotsklaps verdwenen. En ook de CEO is in geen velden of wegen te bespeuren. De vraag is zelfs of de man ooit heeft bestaan. Met dat opmerkelijke verhaal komt de Britse krant The Guardian naar buiten.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Nikki Haley voert presidentscampagne in New Hampshire: ‘Ze heeft BIJNA mijn stem verdiend’Gary is een vrachtwagenchauffeur van een jaar of vijftig, en een partijloze kiezer. ‘Ik heb op Bill Clinton gestemd, op Obama, op Trump.’ Nu neigt hij in

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Levert januari 2024, zonder autosalon, nieuw verkooprecord op? Met welke winnaars?Het Autosalon van Brussel van 2023 betekende bijna zeker het einde van een traditie die zich over 100 edities uitstrekte. In zijn meest succesvolle jaren

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Uitbesteding van schoonmaak bij VDAB zet de deur open naar precaire arbeidMaatschappelijk opbouwwerkers bij de Belangenbond van SAAMO Gent vzw klagen het systeem van uitbesteding in de sector aan, en de gevolgen voor de schoonmakers zelf. De VDAB moet flink besparen van de Vlaamse regering, tegen het einde van deze legislatuur zo’n 22 miljoen euro.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Israëlische soldaat doodt moeder en dochter in katholieke kerk in GazaEen Israëlische soldaat heeft zaterdag een moeder en haar dochter gedood in een gebouw waar de enige katholieke kerk van de stad Gaza zich bevindt. Het Latijns patriarchaat van Jeruzalem heeft het incident bekendgemaakt en de paus heeft erop gereageerd.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »