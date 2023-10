WRC Europe centrale : l’ouvreur Rovanpera bondit en tête, Neuville arrache la 2e place

Kalle Rovanpera (Toyota), champion en titre et leader du championnat, s’est installé en tête durant cette journée du vendredi sur le Rallye d’Europe centrale, 12e rendez-vous du championnat du monde des rallyes (WRC). Ouvreur, le Finlandais a profité d’une route de plus en plus polluée pour les autres concurrents afin de s’octroyer une belle avance. Il possède 36,4 secondes de mieux que Thierry Neuville (Hyundai).

Ott Tanak (Ford) pointe à la quatrième place, devançant Takamoto Katsuta (Toyota) et Sébastien Ogier (Toyota), démotivé après sa crevaison. Grégoire Munster (Ford), pour sa deuxième apparition en WRC1, occupe une intéressante huitième place.

