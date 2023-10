WRC Europe centrale, ES6 : Rovanpera (enfin) contrarié par Evans et Neuville, la spéciale neutralisée

Place ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). Une nouvelle épreuve, sur asphalte, qui possède la particularité de visiter trois pays : l’Allemagne, l’Autriche et la Tchéquie. Après les deux premières spéciales de jeudi, six autres sont programmées ce vendredi.

Trois seront à suivre en direct vidéo sur notre site et sur RTBF Auvio.

