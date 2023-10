WRC Europe centrale, ES4 : Rovanpera bondit en tête devant Neuville, Ogier démotivé

Place ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). Une nouvelle épreuve, sur asphalte, qui possède la particularité de visiter trois pays : l’Allemagne, l’Autriche et la Tchéquie. Après les deux premières spéciales de jeudi, six autres sont programmées ce vendredi.

Trois seront à suivre en direct vidéo sur notre site et sur RTBF Auvio.

Lire la suite:

RTBFinfo »

WRC Europe centrale : 3 pays pour un nouveau rallye, Neuville pour la gagne, Rovanpera pour conclureDouzième et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, le Rallye d'Europe centrale fait figure de grande... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : Neuville meilleur temps du shakedown, Rovanpera plus rapide qu'EvansThierry Neuville (Hyundai) a réalisé ce mercredi, en fin d'après-midi, le meilleur temps du shakedown du Rallye d'Europe... Lire la suite ⮕

- WRC Europe centrale : Tanak prend la tête, Neuville 3e, Rovanpera et Evans se chatouillent déjàPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES3 : Neuville garde la tête, Rovanpera sourit sous la pluie, crevaison pour OgierPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES3 : Neuville garde la tête, Rovanpera sourit sous la pluie, crevaison pour OgierPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

- WRC Europe centrale : le fil info du jeudi, 2 spéciales au menu du jourPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕