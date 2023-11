‘Wondermiddeltjes’ tegen griep en verkoudheid gewikt en gewogen: werken ze wel of niet?

Alison maakte na dood van haar man Tom een winkel van hun restaurant: “Ik besef steeds meer hoe zijn dood me veranderd heeft”

Tips voor een goede slaap, in elke levensfase: “Een vrouw heeft twee keer meer kans op het krijgen van slaapproblemen” Mauro Pawlowski: “52 ben ik, en mijn liefdesleven kun je herleiden tot 2 duurzame relaties.

Herman Brusselmans brengt dagboek uit over stoppen met roken: “Het is verschrikkelijk. Al dat gezeik over ‘het zit tussen uw oren’”Het begon met twee zussen die met kloppende geest praatten, nu is deze plek de ‘paranormale hoofdstad’ van de wereld headtopics.com

Wie wil er nog lid worden van een literair genootschap?De erfenis van beroemde auteurs levend houden, dat is het doel van auteursgenootschappen. Vrijdag kwamen ze voor het eerst met zoveel verschillende samen. De Republiek der Letteren leeft? ‘We moeten de jongeren durven knuffelen.’ Lire la suite ⮕

Asiel en migratie in de Nederlandse kiescampagne: wie wil wat?Asiel en migratie spelen een prioritaire rol in de huidige Nederlandse kiescampagne. Dat blijkt duidelijk uit de programma’s van de politieke partijen. De Lire la suite ⮕

‘Zeven gijzelaars, onder wie drie buitenlanders, omgekomen bij aanval op vluchtelingenkamp’Nieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Guardiola is gek van haar, zij is gek van matcha-thee: wie is de vrouwelijke Gouden Bal Aitana Bonmatí?Lionel Messi behoeft geen introductie, maar een groot deel van de wereld leert de vrouwelijke winnares van de Gouden Bal, Aitana Bonmatí (25), nu pas kennen. Lire la suite ⮕

Dader werd gezien, maar niemand weet wie het is en ook het wapen is onvindbaar: hoe de moord op advocate al viEen hele middag hebben speurders dinsdag in Sint-Lievens-Houtem de omgeving van het advocatenkantoor van de vermoorde Claudia Van Der Stichelen (58) uitgekamd op zoek naar het moordwapen. Maar zonder resultaat. Na vier dagen blijft het een compleet mysterie wie de dader is. Dit is wat we voorlopig weten. Lire la suite ⮕

Nys vs Nys: wie staat het verst? “Thibau heeft alles om een grotere coureur te worden dan zijn pa”Acht keer – en tussen 2004 en 2010 zelfs zeven keer op een rij – won Sven Nys de Koppenbergcross. Zijn eerste overwinning boekte hij er pas toen hij 25 was, Thibau kan het morgen al op zijn 20ste flikken. Lire la suite ⮕