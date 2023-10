Wommelgem en Ranst besnuffelen elkaar: samenwerken ja, fusie nee, althans voorlopig

De gemeenteraad van Wommelgem heeft een kader goedgekeurd voor een structurele samenwerking met gemeentes in de omgeving. Buur Wijnegem toont geen interesse voor zo’n toenadering. Ranst mogelijk …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Tijdens het Feest van het Boek organiseert Standaard Boekhandel van 27 oktober tot en met 5 november allerlei leuke extra’s voor in hun 140 winkels verspreid over Vlaanderen. In Wijnegem is er op …

Natuur en Bos koopt Fortvlakte: “Paardjes mogen wellicht blijven maar geen grote projecten meer mogelijk ” Wijnegem zet zich op Vlaamse stripkaart: dorpsdag groeit uit tot stripfestival met ruim duizend bezoekers uit heel het land headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Stad overweegt ook eigen trajectcontroles in te voeren, maar dat ziet niet iedereen zitten: “Geld van fusie zou beter in veilige wegen geïnvesteerd worden”ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Bus met schoolkinderen betrokken bij aanrijding in WommelgemOp de Autolei in Wommelgem, aan de rotonde bij de E313, is donderdag een aanrijding gebeurd tussen een schoolbus en een auto. Niemand raakte gewond, de schoolbus met jonge kinderen aan boord was op weg naar Tienen voor een uitstap.

BBB-kandidaat trekt zich terug om anonieme nazi-tweets aan politici en viroloog Van RanstEen kandidaat-Kamerlid van de Nederlandse BoerBurgerBeweging trekt zich terug nadat blijkt dat hij in de coronacrisis tal van politici voor "kindermishandelaar", "pharmahoer" en "van nicht tot nazibitch" uitmaakte op X, het toenmalige Twitter. Viroloog Marc Van Ranst vergeleek hij met nazipropagandist Joseph Goebbels.

Bestuur feliciteert Ranst Boomt met het behalen van duizend bomenRanst Boomt, het burgerinitiatief van veerkrachtige dorpen, slaagde erin om Ranstenaren te overtuigen om 1.000 bomen te planten, doneren of aan te kopen.

Orry Van De Wauwer (CD&V): "Geld voor A102 beter in openbaar vervoer en overkappingen investeren"Geld voorzien voor A102 kan beter in openbaar vervoer en overkappingen geïnvesteerd worden volgens Orry Van De Wauwer. De A102 is een nieuwe snelweg die ondergronds gepland is tussen de E19 in Ekeren en de E313 in Wommelgem, maar Van De Wauwer twijfelt aan het nut van deze snelweg.

Feest van het Boek in Standaard Boekhandel: K3 ontmoet fans en auteurs signeren recentste werkenTijdens het Feest van het Boek organiseert Standaard Boekhandel van 27 oktober tot en met 5 november allerlei leuke extra's voor in hun 140 winkels verspreid over Vlaanderen. In Wijnegem is er op vrijdag 3 november een meet & greet met … K3, want Hanne, Julia en Marthe zijn blijkbaar ook auteurs.

Winterdorp met ijspiste keert niet terugOveral schieten de ijspistes deze winter opnieuw als paddenstoelen uit de grond, maar niet in Wommelgem. Dat was aanvankelijk nochtans wel beloofd door het schepencollege.