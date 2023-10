Witgoor pakt broodnodige winst in slot van match: “We hebben deze zege zeker niet gestolen”

Wandelvoetbalclub OldStars zoekt nieuwe leden: “Pure ontspanning, maar toch goed voor lichaam en geest”Wandelvoetbal is een relatief onbekende sport in de Kempen, maar daar wil Witgoor Sport verandering in brengen. Een tiental vijftigplussers verenigde zich in Wandelvoetbalclub OldStars en zij zoeken versterking. “Misschien kunnen we in de zomer een toernooi spelen. Lire la suite ⮕

Dessel Sport wint cruciaal duel tegen Tienen: "Veel meer ingezet op mentaliteit en grinta"In de kelder van het klassement schudde Dessel Sport de rode lantaarn van zich af door in het eigen Armand Melisstadion concurrent KVK Tienen weg te zetten. De Desselaars klommen op voorsprong maar slikten te snel en te makkelijk de gelijkmaker.

De wereld lijkt wel in tweeën gespleten, de ene helft wil de andere helft uitmoordenJohan de Boose denkt in Berlijn aan de gruwel van het verleden, aan de gruwel van het heden en aan de woorden van Slavoj Zizek en Salman Rushdie daarover. Want alleen het woord is beschaving.

Dessel Sport maakt het verschil in de tweede helft tegen KVK TienenDessel Sport won de thuiswedstrijd tegen KVK Tienen zaterdag. Het duel eindigde op 2-1.

Ervaren pleegouders verbouwen in hartje Mechelen historisch pand tot cohousing: "Minstens helft bewoners komtPeter Schaltin (58) en zijn echtgenote Els Van Achter (57) uit Schiplaken (Boortmeerbeek) waren gedurende 25 jaar pleegouders. Nu ze daarmee gestopt zijn, laten ze kwetsbare jongeren niet los.

Heibos boekt overtuigende zege op 's-Gravenwezel-Schilde BIn de wedstrijd zaterdag tussen Heibos en 's-Gravenwezel-Schilde B, kwam Heibos al in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft bleef het team goed presteren. De 0-1-voorsprong bij de rust werd uiteindelijk afgesloten met een 0-4 winst.