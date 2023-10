Wintertijd begint dit weekend: moet u wel blij zijn met dat extra uur slaap?

Als u dit weekend in een discussie verzeild raakt over de zin en onzin van winter- en zomertijd, sterken wij u graag met een aantal argumenten voor én tegen.

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we weer over van zomer- naar wintertijd. Om drie uur ’s ochtends draaien we de klok één uur terug en wordt het opnieuw twee uur. Daardoor wordt het ‘s ochtends vroeger licht.De Europese Commissie stelde een aantal jaren geleden voor om het geknoei met de klok af te schaffen en het hele jaar door dezelfde tijd te hanteren. Dat idee is intussen van de baan. De komende jaren komt er geen afschaffing van de zomer- en wintertijd.

Toch blijft de vraag: ‘Wat is er beter, wintertijd of zomertijd?’ Een eenvoudig antwoord is daar niet op te vinden. Veel hangt af van uw persoonlijke voorkeur en levensstijl. De ene houdt van lange zomeravonden, de ander geniet van vroege zonsopgangen in de winter. headtopics.com

Ook de locatie speelt een rol. In landen die dichter bij de evenaar liggen, varieert de daglengte sowieso minder dan in landen die meer in het noorden of het zuiden liggen.De wintertijd zorgt voor meer daglicht in de ochtend. Er is een rechtstreeks verband tussen hoeveel daglicht u in de ochtend ziet en uw mentale welzijn. Natuurlijk licht is essentieel voor een gezond functioneren en in de ochtend is ons lichaam het gevoeligst voor licht.

