Winterbar Mirage opent opnieuw de deuren: “Feest, sfeer en gezelligheid staan centraal” De binnenkoer van het Mechelse stadhuis vormt de komende maand opnieuw het decor van Winterbar Mirage.

De eindejaarsperiode wordt er gevierd met tal van evenementen, waarvan enkele die het goede … Oppositiepartijen betreuren gebrek aan inspraak over vesten: “Plan creëert geen draagvlak en nog meer verdeeldheid” Oppositiepartijen N-VA en CD&V reageren in een gemeenschappelijke mededeling teleurgesteld over de inspraak die ze hebben gekregen over de vesten, of beter het gebrek daaraan. “Ernstig werk kan … Actiecomités niet onder indruk over bijsturing Mechelse mobiliteit: “Wat knip- en plakwerk om kiezer te verblinden” De vertegenwoordigers van de twee actiecomités zijn niet onder de indruk van de scenario’s die het Mechelse stadsbestuur op tafel legt om de vesten en de knips bij te sture





“Wat een hel om er te geraken”: Bart De Wever eet lasagne in Mechelen en spuit kritiek op de vesten, maar is dAmper enkele dagen nadat de Nederlandse komiek Bas Birker op de nationale televisie de Mechelse vesten op de korrel nam, is er nu Bart De Wever (N-VA). De Antwerpse burgemeester en partijvoorzitter kwam in de Dijlestad een lasagne eten en deed en passant zijn beklag over de stadsring.

Meer dan honderd jaar oude sterrenwacht in hartje Antwerpen opent binnenkort opnieuw de deurenWist dat je er zich in de Zirkstraat, in de historische binnenstad, een heuse sterrenwacht bevindt? Het observatorium is meer dan 100 jaar oud, maar raakte geleidelijk in onbruik. Het wordt nu beheerd door Volkssterrenwacht Urania en zondag tijdens de Dag van de Wetenschap opnieuw ingehuldigd.

Europa kreunt onder winterweer, code geel in Vlaanderen: gevaarlijk glad op de wegGrote delen van Europa worden geteisterd door zware sneeuwval: een skigebied moest de deuren sluiten, vliegverkeer werd stilgelegd, en in Oostenrijk en Duitsland vielen er doden te betreuren.

De Superheldencrisis: waarom Marvel de motor maar niet opnieuw aan de gang krijgtEen hoofdrolspeler voor de rechtbank, een diepterecord aan de box office en steeds luider gemor bij de fans: Marvel beleeft een rampmaand in wat sowieso al een rampjaar was. De Supergrote Superheldencrisis van 2023, zo bevattelijk mogelijk uitgelegd.

