Winkeldieven betrapt nadat ze fles sterke drank laten vallen: celstraffen tot tien maanden gevorderd

Vier mensen opgepakt bij verschillende huiszoekingen: “Verdacht van georganiseerde informaticafraude”Twee mannen uit Mechelen moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor enkele winkeldiefstallen in supermarkt Delhaize in Duffel. De twee twintigers gingen ervandoor met flessen sterke drank, …VV Duffel en SC Mechelen namen het zondag tegen elkaar op. SC Mechelen begon aan het duel na vier opeenvolgende overwinningen. Het liet geen steek vallen en won ook dit duel, met 3-4.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …De bibliotheek van Duffel organiseerde met enkele vrijwilligers een boekenverkoop. De opbrengst van 1.782 euro gaat naar drie goede doelen NT2 Duffel, ‘t Mayakind van Nu en ’t Duffels Kattenhuisje.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseDe gemeente Duffel stapt in een intergemeentelijke samenwerking rond gezondheidspreventie. Via eerstelijnszone Pallieterland zal een gezamenlijke medewerker de komende jaren acties uitrollen in … headtopics.com

Politie Bodukap betrapt acht chauffeurs op rijden onder invloed van drank of drugs: “Ook geseinde persoon aangetroffen” Bij een grote wodca-controle op verschillende plaatsen in de politiezone, controleerde de politie Bodukap afgelopen weekend 592 bestuurders. Acht chauffeurs bleken onder invloed van alcohol en …Kontich neemt op Allerheiligen deel aan Reveil

Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achter headtopics.com

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek”

Action de solidarité au Delhaize Chazal à Schaerbeek : la police intervientLa police est intervenue samedi vers 13h00 lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal, indique le collectif qui... Lire la suite ⮕

La police intervient lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal à SchaerbeekLa police est intervenue samedi vers 13h00 lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal, indique le collectif qui regroupe des sympathisants, travailleurs et syndicalistes. Lire la suite ⮕

Cercle verslaat KV Mechelen en wordt tweedeNa 12 matchen blijft Cercle Brugge netjes bovenaan het klassement meedraaien. Vanmiddag gingen de Bruggelingen winnen bij KV Mechelen. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Ervaren pleegouders verbouwen in hartje Mechelen historisch pand tot cohousing: “Minstens helft bewoners komtPeter Schaltin (58) en zijn echtgenote Els Van Achter (57) uit Schiplaken (Boortmeerbeek) waren gedurende 25 jaar pleegouders. Nu ze daarmee gestopt zijn, laten ze kwetsbare jongeren niet los. Lire la suite ⮕

Steekpartij in Mechelen: man aangehouden voor poging tot moordBij een steekpartij in een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen is zaterdagochtend een zwaargewonde gevallen. De politie pakte twee personen op, een van hen is aangehouden voor poging tot moord. Lire la suite ⮕