Windhoos veroorzaakt vernieling in Putte

In Putte en Onze-Lieve-Vrouw-Waver liet woensdagmiddag een windhoos een spoor van vernieling na. Een windhoos of tornado is een fenomeen dat slechts zelden voorkomt in onze contreien. Weerman en klimaatexpert Samuel Helsen verklaart hoe ze toch kon ontstaan.Laten we eerst een misverstand uit de wereld helpen. Een windhoos is volgens weerman Helsen hetzelfde als een tornado. “Er is geen verschil tussen de twee”, zegt hij.

“We linken tornado’s gevoelsmatig aan grote rampen met enorm veel schade zoals dat in Amerika vaak het geval is. Hier komt een tornado minder vaak voor en op kleinere schaal met minder schade. Mensen gebruiken dan de term windhoos. Maar eigenlijk bestaat er niet zoiets als een ‘mini-tornado’.” “Oh my god!”: waanzinnige beelden tonen hoe bewoners maar nipt kunnen vluchten voor rondvliegend puin door windhoos De windhoos die woensdagmiddag in Putte plaatsvond, is volgens Helsen het resultaat van een samenloop van weersomstandigheden. “Alle elementen voor een tornado waren aanwezig”, zegt de weerma





Windhoos vernielt daken in Sint-Katelijne-Waver en PutteDoor de aanhoudende regen dreigt op meerdere plaatsen wateroverlast. Verschillende waterlopen traden al uit hun oevers. Sinds de overstroming in 2010 weten de inwoners van Zandbergen wat wateroverlast is. Vandaag blijft een recente woning op palen droog, maar even verderop zijn zelfs speciaal gemaakte panelen niet opgewassen tegen het wassende water. Op de bovenlopen in de Waalse stroomgebieden is er sprake van een daling na de hoge waterstanden, meldt de Waalse gewestadministratie rond 19 uur. Alleen op de bovenloop van de Semois dreigt het waterpeil nog te stijgen. Tegenover woensdagmiddag is de situatie weer normaal op de Dijle (Waals-Brabant) en zijrivieren. Voor de Eau Noire nabij Couvin (Namen) is er alleen nog sprake van de prealarmfase. Voor een twaalftal waterlopen blijft de alarmfase van kracht.

