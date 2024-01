Windhoos vernielt daken in Sint-Katelijne-Waver en Putte

Door de aanhoudende regen dreigt op meerdere plaatsen wateroverlast. Verschillende waterlopen traden al uit hun oevers. Sinds de overstroming in 2010 weten de inwoners van Zandbergen wat wateroverlast is. Vandaag blijft een recente woning op palen droog, maar even verderop zijn zelfs speciaal gemaakte panelen niet opgewassen tegen het wassende water. Op de bovenlopen in de Waalse stroomgebieden is er sprake van een daling na de hoge waterstanden, meldt de Waalse gewestadministratie rond 19 uur.

Alleen op de bovenloop van de Semois dreigt het waterpeil nog te stijgen. Tegenover woensdagmiddag is de situatie weer normaal op de Dijle (Waals-Brabant) en zijrivieren. Voor de Eau Noire nabij Couvin (Namen) is er alleen nog sprake van de prealarmfase. Voor een twaalftal waterlopen blijft de alarmfase van kracht





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Zoon van overleden Urbain (73) reageert op vrijspraak voor twee wielertoeristen: “Te belachelijk voor woorden”“Die wielertoeristen hebben de schuld in de schoenen van mijn dode vader geschoven”: de familie van de overleden fietser Urbain Segers (73) snapt niet waarom de politierechtbank twee zestigers uit Brecht heeft vrijgesproken. “Ongelofelijk. Ik kan het niet begrijpen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Wat 200 miljard euro aan Russische tegoeden in Sint-Joost-ten-Node ligt te doenDe hele wereld kijkt naar de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Daar zit sinds de start van de oorlog zo’n 200 miljard aan bevroren Russische tegoeden vast bij de financiële dienstverlener Euroclear. De druk neemt toe om die fortuinen aan te wenden voor de wederopbouw van Oekraïne.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

De asbestboom van Sint-Niklaas: ‘Die boom is een goede bemiddelaar’Elke week heeft Johan De Vos een rendez-vous met een zwarte moerbeiboom aan het Brouwershof in de Hazewindstraat in Sint-Niklaas. Maar ‘ik omarm of aanbid

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Sint-Lenaarts schiet te laat wakker en verliest in Geel: “Laten teveel punten liggen”Net als in de openingsmatch verloor Sint-Lenaarts met 2-1 van ASV Geel. Na een slechte eerste helft kon Hakim Borahsasar diep in de tweede helft de aansluitingstreffer tegen de netten duwen. Daarna zochten de bezoekers nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar geraakten ze niet door de Geelse muur.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

AI-systeem vertaalt ogenblikkelijk in dertigtal talen, mét emotie: moeten tolken vrezen voor hun job?Een nieuw AI-systeem van Meta, Seamless, vertaalt wat je zegt ogenblikkelijk in een dertigtal talen. Opvallend: het timbre van je stem én je (boze of vriendelijke) toon blijven behouden.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Groenen passen ontwerplijst voor Kamer aanDe Oost-Vlaamse groenen hebben zaterdag de ontwerplijst voor de Kamer bijgestuurd. Ze schrapten de onverkiesbare lijstduwersplaats voor Kamerlid Stefaan Van Hecke en zetten de Merelbekenaar op plaats 2, na lijsttrekker Petra De Sutter.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »