Wim De Decker ontslagen als trainer van SK Beveren

Wim De Decker is niet langer trainer van SK Beveren. De 41-jarige trainer betaalt het gelag voor de tegenvallende resultaten bij de ambitieuze Waaslanders.

Wim De Decker dankt topschutter Koyalipou voor broodnodige zege met SK Beveren: “Maar zijn statistieken kunnenJob done. SK Beveren behaalde zaterdagavond een moeizame 1-2-zege op het veld van degradatiekandidaat Seraing. Topschutter Goduine Koyalipou kroonde zich met twee doelpunten andermaal tot matchwinnaar. Hij zit intussen al aan veertien doelpunten. En zo sluit Beveren een woelige week af met een zege.

Asterix Avo Beveren omzeilt lastige klip in Roeselare en vergroot titelkansen: “Zondag weer een lastige tegensDankzij winst in een spannende vijfsetter tegen runner-up Bevo Rekkenshop Roeselare heeft bekerhouder Asterix Avo Beveren zijn titelkansen vergroot. De voorsprong op eerste achtervolger Charleroi, dat verloor tegen Tchalou, bedraagt nu al drie punten.

‘Beveren Baas’: meer dan tweehonderd mensen marcheren door Zwijndrecht tegen de fusieEen groep van 200 mensen trok zondagmiddag door de straten van Zwijndrecht en Burcht, om hun afkeer van de fusie duidelijk te maken: ‘Beveren Baas’ was de slogan die ze meedroegen.

Oude bekende duikt terug op in ‘Masterchef’: Wim Willaert geeft cursus zwaantjes bakkenVorig jaar viel hij vlak voor de finale af, maandagavond staat Wim Willaert (57) terug in de ‘Masterchef’-keuken. Niet als kandidaat, wel als expert in zwaantjes bakken.

Zwijndrechtse gemeenteraad blijft bij beslissing, fusie met Beveren en Kruibeke weer stapje dichterbijDe Zwijndrechtse gemeenteraad heeft zich donderdagavond opnieuw gebogen over de fusie met Beveren en Kruibeke. Ondanks de herhaaldelijke agendering van het punt, blijft een meerderheid achter de fusie staan.

