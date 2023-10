Wilden we dan geen technocratie?

Vandaag om 11:44Gisteren om 17:24Jobhoppen voor meer loon werkt... maar niet altijd5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Schutter doodt zeker 22 mensen in Lewiston, VS - Huis van Afgevaardigden VS keurt steun aan Israël goedMet dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕

VS voeren aanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië - ‘Rusland executeert militairen die bevelen weigeren’Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕

Na soap opera en messen in de rug: VS-Huis kiest heel conservatieve onbekende als speakerDe tegenvallende verkiezingen van 2022 hebben de Republikeinen opgezadeld met een meerderheid van amper vier zetels in een Huis van Afgevaardigden met 435 Lire la suite ⮕

Balense Akabe-scouts met kinderen met beperking misnoegd over Bobbejaanland: “Kind in rolstoel werd aangeradenEen groep van de Akabe-scouts ’t Kruierke uit Balen, die vorige zondag met een aantal kinderen met een beperking op bezoek was in pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee), voelt zich onheus behandeld door het pretpark. Een lid in een rolstoel zou vooraf de raad gekregen hebben beter thuis te blijven. Lire la suite ⮕

China wil “misverstanden met VS beperken”, zegt buitenlandminister voor ontmoeting met Amerikaanse collegaChina wil misverstanden en verkeerde inschattingen met Washington vermijden. Dat zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, voor een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken. Lire la suite ⮕

Van Tigchelt: Terrorist mogelijk ook niet op OCAD-terreurlijst mét kruispuntbankDe Tunesiër die vorige week maandag twee Zweden doodschoot in Brussel had mogelijk ook niet op de terreurlijst van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD gestaan als er wel al een overkoepelende kruispuntbank voor veiligheidsgegevens was geweest. Lire la suite ⮕