Wijnegem verslaat Oxford Hemiksem en blijft winnen

De thuisploeg opende de score na 6 minuten na een doelpunt van Aly Toure. Meris Durakovic bracht in de 26ste minuut Wijnegem op gelijke hoogte. De uitploeg nam de leiding net voor het rustsignaal toen Durakovic nogmaals scoorde. Direct na de rust vergrootte Yannick Peeters de voorsprong van Wijnegem. Een tweede gele kaart in de 77ste minuut betekende het einde van de wedstrijd voor Liam De Maere van Oxford Hemiksem.

Oxford Hemiksem speelt op 5 november om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen Minderhout. Die dag treft Wijnegem in eigen huis Burcht. GELE KAARTEN: 6' De Meyer (Wijnegem), 17' Van Loo (Oxford Hemiksem), 20' Belgharbi (Oxford Hemiksem), 24' Durakovic (Wijnegem), 45' Dekeukelaere (Wijnegem), 67' De Maere (Oxford Hemiksem).

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie.

Natuur en Bos koopt Fortvlakte: “Paardjes mogen wellicht blijven maar geen grote projecten meer mogelijk ” Wijnegem zet zich op Vlaamse stripkaart: dorpsdag groeit uit tot stripfestival met ruim duizend bezoekers uit heel het land

Openingsweekend van ‘het grootste lunapark in Europa’ is groot succes: “De spelletjes waar we mee zijn opgegroeid!”

Pullse Spookhuis dubbel zo groot dit jaar: “Maar we blijven het gratis doen”Al voor het derde jaar op rij organiseert Dave Adriaensen het Pullse Spookhuis. Dit jaar is het griezellabyrinth dubbel zo groot, vandaar ook dat hij het spookhuis nu twee verlengde weekends opent in plaats van één. “Anders is het zonde van alle tijd, en de herfstvakantie valt nu heel gunstig. Lire la suite ⮕

Berchem Sport slikt eerste thuisnederlaag: “Dit was onze beste prestatie van het seizoen”Het treffen tegen Lyra-Lierse was zoals een derby hoort te zijn. Een stevige strijd, pittige duels, inzet langs beide kanten en twee supportersgroepen die om beurten het voortouw namen in de gezangen langs de zijlijn. Dat men in beide kampen van mening was dat men de beste kansen creëerde, geeft aan hoe dicht winst en verlies bij elkaar lagen. Lire la suite ⮕

Schoonmaakexpert gebruikt dit welriekend middeltje om spinnen buiten te houden: “Ze haten sterke geuren”Het is herfst, dus duiken er vaker spinnen op in huis. De vrouwtjes zoeken warmere oorden op, de mannetjes zijn volwassen geworden en zoeken dus de vrouwtjes op. Maar er bestaan eenvoudige middeltjes om te vermijden dat er te veel spinnen van de tuin naar de woonkamer migreren. Lire la suite ⮕

Beresterke Wen Boss Mukubu leidt Kangoeroes Mechelen naar ruime zege: “Dit hadden we nodig”Wat een prestatie van Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers schitterden zaterdagavond in eigen huis tegen Kortrijk Spurs en pakten een knappe en deugddoende 102-74-zege. “Dit hadden we nodig”, sprak Wen Boss Mukubu, die een collectief sterk Kangoeroes Mechelen naar de overwinning leidde. Lire la suite ⮕

Israel speelt hoog spel in Gaza: “Dit zal zich als een boemerang tegen hen keren”De Israëlische bommenregen heeft het volledige telefoon- en internetverkeer in de Gazastrook platgelegd. Communicatie is totaal onmogelijk geworden, waardoor ook het levensnoodzakelijke werk van de humanitaire organisaties compleet stil dreigt te vallen. “De toestand is erger dan rampzalig. Dit is pure waanzin. Lire la suite ⮕

Netanyahu: ‘Dit is onze tweede onafhankelijkheidsoorlog’‘Dit wordt een lange en moeilijke oorlog. Maar we gaan winnen. Het is onze tweede onafhankelijkheidsoorlog.’ Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie waarin hij een nieuwe fase van de strijd tegen Hamas aankondigde. Lire la suite ⮕