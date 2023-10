Wij-Samen Sterk is de nieuwe formatie van CD&V en Open Vld

Dat Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) volgend jaar niet meer voor zijn partij zou uitkomen was al langer geweten. Op welke manier hij dan zijn sjerp zou willen verdedigen, lekt nu ook stilaan uit.

De nieuwe naam ‘Wij-Samen Sterk’ heeft een gelaagde betekenis. “Wij staat voor het samenhorigheidsgevoel en de totaliteit waarin we niemand binnen de maatschappij willen uitsluiten”, zegt Van de Vijver. “Samen Sterk verwijst naar de fusie, waarin we de politieke krachten moeten bundelen om tot een slagkrachtig bestuur te komen.”Herfststorm Ciarán op komst: “Veel regen en felle rukwinden”In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald.

Ondanks verlies tegen KSK Vlaamse Ardennen blijft KVE Drongen ook na negen speeldagen het klassement in eerste provinciale aanvoeren. Achter Drongen volgen KSK Beveren, Vlaamse Ardennen en HRS …Hieronder vindt u alle uitslagen en alle doelpuntenmakers van alle weekendwedstrijden in het Oost-Vlaamse voetbal. headtopics.com

Feest op de Freethiel. SK Beveren won zaterdag eenvoudig met 3-0 van Francs Borains en pakt zo de eerste zes op zes van het seizoen. Man van de match was Goduine Koyalipou (23) met twee doelpunten. …Alcoholcontrole aan Vesten: twee rijbewijzen ingetrokken

SK Beveren en T1 Wim De Decker gaan op zoek naar bevestiging: “Alles ging deze week vlotter door die zege” Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achter headtopics.com

Nabestaanden komen samen tot bezinning tijdens HerdenkingsvieringenIn de aula van het crematorium in Turnhout vinden dit weekend zes Herdenkingsvieringen plaats. Uitvaartbedrijf Jan Schillebeeckx uit Oud-Turnhout organiseert die om nabestaanden een moment van bezinning en verbondenheid te geven. Lire la suite ⮕

Minister Somers vraagt om lokale integrale veiligheidscellen samen te roepen over protest Israëlisch-PalestijnHoe kunnen burgers hun verontwaardiging over het conflict uiten? Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stuurt maandag alle Vlaamse gemeenten een brief waarin hij hen vraagt de lokale integrale veiligheidscellen samen te roepen om zich daarover te beraden. Lire la suite ⮕

Lize Feryn opent samen met haar zussen eerste winkel: “Klassiek met een twist en tijdloos”Yanne (36), Mira (35) en Lize (30) Feryn openen Boutique Feryn in de Deerlijkse Driesknoklaan. Op gezette tijden kan je er snuisteren tussen hun creatieve creaties. Die worden al acht jaar lang gemaakt in Atelier Feryn, dat op hetzelfde adres gevestigd is. Lire la suite ⮕

Elections 2024 : le nouveau président des Jeunes Open VLD estime que le parti a « renié » ses principes, « LesSepp Tyvaert a été élu dimanche soir président de la section des Jeunes Open VLD. Il envisage un changement de nom pour cette branche du parti, estimant qu’» après vingt ans de participation au gouvernement, l’Open VLD a renié trop de principes libéraux. « Les jeunes libéraux ne sont pas responsables de ce passé », a-t-il déclaré. Lire la suite ⮕

Beerschot laat leidersplaats liggen tegen Dender, maar kijkt ook hoopvol vooruit: “Waarom zouden wij het ClubRyan Sanusi (31) speelde zondag zijn honderdste match voor Beerschot. De aanvoerder baalde na de 0-1 nederlaag tegen Dender, maar dat gevoel maakte snel plaats voor trots en optimisme. “Ik denk nog lang niet aan stoppen. Op naar de tweehonderd.” Lire la suite ⮕