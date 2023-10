“Wie wil winnen, moet het nu doen”: plots zijn er in het veld meer kandidaten om te winnen dan beschikbare cro

”Zij zijn de enige hoop voor de inwoners van omsingelde stad in Oekraïne: “Zonder jullie zijn we ten dode opgeschreven”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

VS-autostaking: ‘Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar’, maar ‘afwachten hoe het afloopt’Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕

“Een eerbetoon aan mijn mooie dochter”: Linda Mertens laat de muziek en het publiek haar gebroken hart weer heMilk Inc.-zangeres Linda Mertens is terug van weggeweest en het Sportpaleis zal het geweten hebben. Het verlies van haar dochter Lio voelde alsof ze tegen een muur gecrasht was, vertelt ze in Nina. “Perte totale.” Op het podium van het Sportpaleis vond ze de energie om weer gas te geven. Lire la suite ⮕

Pullse Spookhuis dubbel zo groot dit jaar: “Maar we blijven het gratis doen”Al voor het derde jaar op rij organiseert Dave Adriaensen het Pullse Spookhuis. Dit jaar is het griezellabyrinth dubbel zo groot, vandaar ook dat hij het spookhuis nu twee verlengde weekends opent in plaats van één. “Anders is het zonde van alle tijd, en de herfstvakantie valt nu heel gunstig. Lire la suite ⮕

Flessenverbod opgeheven: eerste weekend terug cava drinken op VogelmarktHet flessenverbod op het Antwerpse Theaterplein is opgeheven. Het werd in de coronaperiode ingevoerd, omdat het toen vaak de spuigaten uit liep. Met dronken klanten én jongeren die zelf flessen meebrachten naar het marktplein. Na overleg met de marktkramers en de veiligheidsdiensten mogen de flessen weer terug op tafel. Lire la suite ⮕