Au total, ils sont quatre sur la scène du Wolubilis : trois circassiens et un violoniste. Ensemble, ils repoussent les limites du cirque contemporain avec le spectacle « What Will Have Been » de la troupe australienne Circa du directeur artistique Yaron Lifschitz.Ici, pas de costumes époustouflants ou de décors impressionnants La mise en scène est d’une sobriété qui ne fait que souligner la performance des artistes.

Les corps s’entremêlent, les regards se cherchent au rythme de Bach, Vivaldi et de la musique électronique. À moins que ce ne soit les acrobates qui guident le violoniste dans une danse poétique.Pour la seconde fois à Wolubilis, Circa revient avec du cirque brut et exigeant à couper le souffle. Entre cirque et mouvements harmonieux, rarement des prouesses physiques n’ont atteint une telle intensité poétique.

