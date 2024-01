Wetenschappers proberen steeds gerichter op onze genen in te grijpen door middel van precisie-gentechnologie. AI kan daarbij een sturende rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het werd eind 2023 als medisch wereldnieuws gepresenteerd: de ontdekking dat je met ‘superprecieze genediting’ een gen in de menselijke lever kunt uitschakelen. Het geviseerde gen speelt een rol in de regulatie van ‘slechte’ cholesterol in het lichaam.

De gebruikte editingtechniek is een verfijnde versie van de fameuze crispr-technologie, waarmee al een jaar of tien vlijtig op genen wordt ingegrepen – de ontdekkers kregen in 2020 de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ruw samengevat is crispr een kwestie van knippen en plakken: je stuurt gericht een snij- en lijmmachine met een vervangstukje DNA naar een gen dat niet doet wat het zou moeten doen, en je probeert het op die manier op het juiste pad te brenge





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Onderzoeksexpert KU Leuven en gastprofessor UAntwerpen pleiten voor wetgeving ter bescherming van digitale communicatieOnderzoeksexpert KU Leuven en gastprofessor UAntwerpen pleiten voor wetgeving om datagedreven onderzoeken in de toekomst van de nodige waarborgen te voorzien en onze digitale communicatie te beschermen tegen massale privacyschendingen.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Marc Leemans stopt als ACV-voorzitter: ‘Ik vind de invloed van de PVDA niet altijd zo slecht’Op 31 december stopt Marc Leemans als nationaal voorzitter van de christelijke vakbond ACV. ‘De bedrijven staan steeds onverschilliger tegenover de hardwerkende Belg.’

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Het raadsel Maria Callas. De beste podcasts van het momentWeet je niet meer wat te beluisteren? Onze redacteurs selecteren de beste podcasts.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Hoe Antwerpenaars Amsterdam groot maakten. Dit zijn de beste non-fictieboeken van het momentSommige onderwerpen verdienen onze langere aandacht. We selecteren voor u graag de interessantste non-fictieboeken die u helpen de wereld beter te begrijpen.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

‘Het is een strategische fout om mensen te vragen niet meer op het vliegtuig te stappen’Op de klimaattop van Dubai spraken vorige maand 198 landen af om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen. Wat betekent dat voor de luchtvaart?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »