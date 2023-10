Werkstraf voor twintiger die ex-vriendin gebroken neus slaat tijdens ruzie in discotheek Carré

Vier mensen opgepakt bij verschillende huiszoekingen: “Verdacht van georganiseerde informaticafraude”

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Met dank aan een alerte 91-jarige man kon de politie van de zone Rivierenland afgelopen maandag twee verdachten van bankkaartfraude oppakken. De twee tieners hadden de man gecontacteerd en gaven …

Willebroekenaar staat terecht voor reeks winkeldiefstallen bij supermarkt: “Het stelen ging verbazend vlot” De Basisschool Sint-Jan Tisselt (Willebroek) heeft er een AED-toestel bij. Het toestel werd donderdag 24 oktober aan de ingang van de school bevestigd en is 24 uur per dag toegankelijk voor … headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseVoorwaardelijke celstraf en contactverbod voor man die partner slaat terwijl ze kindje op de arm heeft

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Twintiger loopt werkstraf van 130 uur op voor diefstal van 33.000 euro bij werkgeverEen 28-jarige man uit Vilvoorde is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 130 uur en een geldboete van 800 euro omdat hij zijn werkgever voor 33.000 euro had bestolen.

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld.

De Garage in Mechelen wordt 'Kunsthal'In de zoektocht naar extra ruimte voor de lokale academie, stelde de stad aanvankelijk voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. De nakende sluiting stuitte op protest van kunstenaars en sympathisanten, die de centraal gelegen plek wilden behouden voor hedendaagse kunst.

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: "Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten"Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen in het Cultuurcentrum.

Aanvoerder Schoofs twijfelachtig voor KV Mechelen – Cercle Brugge, Konaté traint weer met de groepKV Mechelen moet het zaterdag tegen Cercle Brugge mogelijk zonder Rob Schoofs doen. De kapitein heeft last van de quadriceps en trainde amper mee de voorbije week. Mory Konaté sloot wel weer aan bij de groep. Of hij zaterdag inzetbaar is, moet nog beslist worden.

Auteur Herwig De Lannoy beschrijft geschiedenis van Dijlestad dag per dag in 'Het Verhaal van Mechelen'De Mechelse auteur Herwig De Lannoy stelde vrijdag zijn nieuwste boek voor. In Het Verhaal van Mechelen beschrijft hij aan de hand van de dagen van het jaar de geschiedenis van de Dijlestad. Voor iedere dag zocht hij een noemenswaardig feit, gaande van gebeurtenissen in de Middeleeuwen tot de realisatie van de tangent.