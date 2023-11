Werkmateriaal gestolen

“Ja, ik ben woedend, ik word van het kastje naar de muur gestuurd”: 40.000 mensen wachten nog op energiepremie van vorig jaar‘Mysterieuze vrouw’ met wie Matthew Perry nog op restaurant werd gespot, maakt zich bekend: “Ik was niet van plan om hierover te praten”Drie jaar voorwaardelijk voor verkrachting van escorte, ook celstraf met uitstel voor man die haar handtas steelt

De strafrechter in Mechelen veroordeelde twee mannen dinsdag tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van respectievelijk drie jaar en tien maanden. De mannen stonden terecht voor de verkrachting van … IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Maccabi beëindigt reeks nederlagen met zege op Hingene headtopics.com

Maccabi beëindigde zijn belabberde reeks van vier nederlagen na elkaar. In de uitwedstrijd tegen Hingene werd zondag met 2-4 gewonnen.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Na negen wedstrijden heeft Bornem het eindelijk voor elkaar gekregen om een competitiewedstrijd te winnen.

“Geen dag ging voorbij zonder I love you tegen elkaar”: verlies van Francis (16) is nog vers voor de familieDrie jaar voorwaardelijk voor verkrachting van escorte, ook celstraf met uitstel voor man die haar handtas steeltEind november wordt eerste laag asfalt op Gemeenteplaats gegoten headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-puIn provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor de match duidelijk naar Club Brugge - Antwerp gekeken. En voor goaltjes moest je afgelopen weekend op ‘den Tuub’ zijn. Lire la suite ⮕

Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar terug als ik er bInbrekers hebben dinsdagavond geprobeerd in te breken bij de Hasseltse autocoureur Anthony Kumpen. Hij was op dat moment niet thuis, maar zijn vrouw Griet Vanhees wel. Zij had iets gehoord en stond even later oog in oog met de daders. Die sloeg zonder buit op de vlucht. Lire la suite ⮕

Friturist, maar bovenal familieman Dirk (69) verliest na 4 jaar de strijd tegen longvlieskanker: “De geboorteIn 2018 besloten Dirk de Castro (69) en zijn vrouw Ingrid Vanhoecke (59) hun bekende frituur Castro’s Corner in Sint-Niklaas over te laten om van een welverdiend pensioen te genieten. Kort daarna sloeg het noodlot toe. Dirk kreeg de diagnose van longvlieskanker. “Een slecht lotje getrokken zeiden de dokters”, zegt Ingrid. Lire la suite ⮕

Bekende friturist in Sint-Niklaas maar bovenal familieman Dirk (69) verliest na vier jaar strijd tegen longvlIn 2018 besloten Dirk de Castro (69) en zijn vrouw Ingrid Vanhoecke (59) hun bekende frituur Castro’s Corner in Sint-Niklaas over te laten om van een welverdiend pensioen te genieten. Kort daarna sloeg het noodlot toe. Dirk kreeg de diagnose van longvlieskanker. “Een slecht lotje getrokken, zeiden de dokters”, zegt Ingrid. Lire la suite ⮕

Werkmateriaal gestolenIn de Weertstraat in Mariekerke (Bornem) sloegen dieven toe op een werf. Lire la suite ⮕