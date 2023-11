Wensboom verzamelt geschenkjes voor zij die het minder breed hebben

De cadeautjes moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag het niet stuk zijn en moet speelgoed voor zowel jongens als meisjes kunnen dienen. Ook eetbare geschenken worden niet aanvaard. Alle ingezamelde pakjes worden tijdens het jaareinde uitgedeeld tijdens een winterfeest van Welzijnsschakels.

Wandel langs graven Antwerpse culinaire iconen tijdens proevertjeswandeling op begraafplaats SchoonselhofIN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel “Aan anderen denken en goed doen voor de wereld”: kleurrijke Antwerpse hindoes vieren overwinning van goed op kwaad headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseHet Agentschap Wegen en Verkeer wil vijf gevaarlijke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk volledig herinrichten.

Israëlisch leger zegt Hamasleider geraakt te hebben die verantwoordelijk is voor 7 oktoberHet Israëlische leger heeft dinsdag gemeld dat zijn straaljagers een hooggeplaatste Hamascommandant hebben getroffen die verantwoordelijk was voor de terreuraanslagen van 7 oktober op twee gemeenschappen. Lire la suite ⮕

AfD-politicus gearresteerd op verdenking van extreemrechtse sympathieënOp de dag dat Daniel Halemba aan het werk zou gaan als nieuwverkozen volksvertegenwoordiger voor het AfD in Beieren, werd hij gearresteerd omdat hij mogelijk nazistische sympathieën zou hebben. Lire la suite ⮕

Verdachten van cannabisplantage op site Verlipack staan terechtTwee personen die verdacht worden van betrokkenheid bij een cannabisplantage in een loods op de site van het voormalige Verlipack in Mol-Donk verschenen voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Lire la suite ⮕

Dichter Hans Tentije overleden: de Edward Hopper van de Nederlandstalige poëzieHans Tentije is niet meer: de dichter die van unheimliche melancholie over het onafwendbare verdwijnen zijn handelsmerk maakte, kreeg in 2017 de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre. Lire la suite ⮕

Originele (kerst)cadeautjes of een snijplank van houtsnippers: inspiratie voor in huisVerf voor elke kamer, originele cadeautjesjacht en zijdezachte tapijten die je huis opwarmen. Maak het gezellig binnen met deze spulletjes. Lire la suite ⮕