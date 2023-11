Welkom in Cassadaga, het dorpje waar helderzienden en waarzeggers thuis zijn

In feite is Cassadaga geen dorp of gemeente, maar een ‘gebied zonder rechtspersoonlijkheid’ – een woongemeenschap, zeg maar. Het plaatsje aan de oostkust van de zuidoostelijke Amerikaanse staat Florida is de thuisbasis van de Southern Cassadaga Spiritualist Camp, een gemeenschap opgericht rond het spiritisme, een religieuze beweging die gelooft dat de mens na zijn dood als geest voortbestaat én kan communiceren met nog levende mensen.

Het Southern Cassadaga Spiritualist Camp gelooft in God, Jezus en de Bijbel, zo zegt de gemeenschap zelf, maar omarmt geen “filosofie van God als Verlosser” en gelooft niet in de duivel. De spiritualistische beweging vindt zijn oorsprong in New York in 1848, toen twee zussen zouden zijn gaan communiceren met een geest die kloppende geluiden maakte in hun huis.Het ‘kamp’ in Florida werd opgericht in 1894, is 57 hectare groot en telt 55 huizen.

Volgens de gelovigen van Cassadaga is spiritisme “een religie, een filosofie en een wetenschap”. Dat laatste zou het dan met name zijn omdat de mediums en helderzienden “feiten en manifestaties van de geest onderzoeken, analyseren en classificeren”. Zulke manifestaties kunnen plaatsvinden tijdens mediumsessies, waarbij een medium met een groep of een individu werkt, of tijdens seances, waarbij groepen die in een verduisterde kamer zitten contact zoeken met de geestenwereld. headtopics.com

Eenzaam zul je je er in ieder geval niet snel voelen, want elk jaar bezoeken zo’n 15.000 tot 17.000 mensen Cassadaga. “Vaak zijn bezoekers op zoek naar begeleiding en genezing en naar een oplossing voor hun tragische problemen”, zegt het ‘gecertificeerde’ medium Deb Jordan (66) erover aan CNN. “Het is geweldig om dat mensen begrijpen dat hun de geesten van hun dierbaren echt om hen heen zijn.”

"Als je door Cassadaga loopt, krijg je een gevoel van veiligheid, genezing en goedheid", verwoordt een bezoeker het.