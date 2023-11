Weg met het n-woord en meisjes die slaag krijgen: Leuvense studenten brengen nieuw liedboek voor cantussen uit

Dat zijn traditioneel de eerste woorden die studenten luidkeels meebrullen tijdens een cantus. Het lied staat al sinds jaar en dag in de studentencodex, voor het eerst uitgegeven door het Leuvense Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) in 1955. Maar hét Vlaamse liedboek voor cantussen heeft er nu een stevige concurrent bij gekregen: het Leuvens liedboek.

De koepel van Leuvense studentenverenigingen (LOKO) nam het initiatief voor dat nieuwe boek om te breken met de aangebrande teksten in de KVHV-versie. Zo wordt inStudenten zitten steeds vaker in luxekoten, en dat is een “zorgwekkende evolutie”

“In 2019 zijn we in overleg gegaan met het KVHV om aanpassingen door te voeren, maar we merkten dat er weinig interesse was”, zegt Lana Van den Heuvel, bestuurslid van de vzw die is opgericht om het nieuwe liedboek uit te brengen. “We wilden een liedboek maken waar studenten zeggenschap in hadden. We zijn eigenlijk van nul begonnen. Uiteraard zijn veel liederen dezelfde. Cantussen zijn een vorm van erfgoed en we willen ook dat studenten hun vertrouwde liederen kunnen zingen.”. headtopics.com

Vandaag is het niet de Leuvense KVHV die de studentencodex uitgeeft, maar het Studentencentrum Leuven. In de raad van bestuur zetelen wel oud-leden van KVHV Leuven. "Ik betreur dat er nu een nieuw boek is", zegt voorzitter Jozef Dauwe. "Wij hebben altijd getracht om één liedboek uit te brengen dat overal in Vlaanderen gebruikt kan worden. Als er een paar liederen in staan die je niet zinnen:

