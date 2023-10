Weerbericht: Eerst droog, daarna buien

Ook in de nacht op dinsdag is er op veel plaatsen regen en zijn er soms felle buien. Het kan krachtig waaien met rukwinden die tot 70 kilometer per uur kunnen oplopen. De minima liggen tussen 6 en 11 graden.

Dinsdagochtend is het ten zuiden van Samber en Maas bewolkt en mistig, maar blijft het overwegend droog. Elders in het land zijn er dan brede opklaringen. De bewolking en de buienkans nemen toe in de namiddag. De temperaturen gaan tot 9 à 14 graden.

Nadat dader nog steeds spoorloos blijft: politie en parket verspreiden robotfoto van de man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschoot Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er een engelbewaarder bij heb” headtopics.com

Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen waar ook bekende advocatenkantoren huizen, daders laten boodschap achterALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee” Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi headtopics.com

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zienDe ‘duivelskomeet’, met ‘hoorns’ en een heuse ijsvulkaan, is mogelijk in april 2024 met het blote oog te zien. 12P/Pons-Brooks zal na zo’n 70 jaar weer langs de aarde scheren op een afstand van 232 miljoen kilometer, maar wetenschappers verwachten dat hij goed te zien zal zijn. Lire la suite ⮕

Eerst droog, daarna buienNa een overwegend droog begin van de dag neemt de bewolking maandag toe en vallen er overal buien of regen. Het kwik stijgt tot 11 graden in de Hoge Ardennen en tot 14 of 15 graden elders in het land. Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

De Smaakmakers laten Nederland culinair genietenHet Olense barbecueteam Smaakmakers heeft zaterdag in het nationale park De Hoge Veluwe het Open Nederlands Kampioenschap Culinair Wild Barbecue gewonnen. Lire la suite ⮕